超猛寒流「急叩119報案」理由卻扯爆！萬人炸鍋：送去殯儀館

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

前幾日寒流發威，台灣各地低溫降至7-10度，已連續7日每天超過50人猝死；然而，就有網友透露，竟有人想到醫院急診睡覺、吃便當，於是通報119。此舉引爆眾人怒火，紛紛留言撻伐「隨意佔用急診不用處罰嗎」、「這個世界好瘋喔」。

網友日前在Threads發文揭露，有民眾通報119，表示外面寒冷，想到醫院急診睡覺、吃便當；不僅如此，該患者的血糖值達170，基本上已高於一般非糖尿病患者、飯後血糖的正常值了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

PO文掀起高度關注，引來超過1.2萬人按讚，大票網友更氣憤表示，「救護車：可以直接送到殯儀館嗎？病人已無法治療」、「要好好珍惜台灣醫療啦」、「170搞不好比線上護理師的血糖都還高，吃啥便當，吃X啦」、「台灣人如果不想體會國外嚴格的分診制度，那我非常贊成聯合醫院、醫學中心門診掛號費800起跳，急診1500元起跳，至少可以逼退一些把醫院當廚房在走的人。一堆人真的是給你方便當隨便」、「這醫院太佛，還先測血糖」、「這血糖吃什麼便當」。

▲民眾通報119，理由是想到急診睡覺。（圖／weiii_8.1.3授權引用）

另外，也有醫護人員不禁感慨，「急診已經被濫用變門診」、「每次親耳聽到這些主訴，就覺得很適合載去飯店，順路再買個排骨飯！酌收費用比照計程車跳表，外加專業證照費五成」。

值得一提的是，急診室會將病人依嚴重程度分1到5級，若使用救護車到醫院後，分類為4、5級的輕傷，救護人員是可依法開罰的，而收費各縣市略有不同，大致落在1600元-1800元不等。

．照片由weiii_8.1.3授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。

►翻2026行事曆！他請4天「2月爽放半個月」嗨翻 網驚：放到元宵

►寒冬「10大易猝死行為」曝光！醫警告：洗澡溫差超多5度最危險