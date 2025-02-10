終局之戰！史書華「重心全放在大罷免」　堅定喊：不會因外界分心

▲史書華最近爭議不斷。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

深綠台派網紅「盾牌牙醫」史書華近來深陷外遇風波，隨後又被爆料，台灣基進黨曾邀他擔任2024年不分區第一名。對此，史書華昨晚在臉書表示，被徵詢時已婉拒，目前重心全放在大罷免行動，「這是一場剛開始的戰役，作為台灣的終局之戰。」

史書華在臉書提到，近日媒體與社群上討論，關於基進黨不分區立委提名，台灣基進昨日聲明中指出，確實曾在2023年徵詢他，是否願意列入不分區立委名單，但未提及具體順位，僅坦言「無法將他列入前兩位相對安全的名單」，之後他便以不想加入任何政黨婉拒，並未進一步討論，「這與我的記憶一致，外界相關傳言可能有所誤解或錯誤轉述。」

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史書華表示，自始至終，他的政治立場明確，儘管他關心並支持台派各組織，但始終以台灣為主要支持對象，「包括所有台派組織政黨，並以具體行動提供協助。各黨派確實曾接觸我，但我從未想過加入政黨或是參選，且從未影響我對政治現實的判斷。」

最後，他也強調，「目前，我的重心全數放在大罷免行動，這是一場剛開始的戰役，作為台灣的終局之戰，我不會因外界的討論而分心。對於不實的揣測，我在此澄清，也希望各界回歸事實，避免不必要的誤解與延伸解讀。」