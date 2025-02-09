日本3嬰兒染「伊科11型」腸病毒死亡！　全國徹查可疑病例

▲日本政府決定徹查全國的嬰兒伊科病毒11型可疑病例。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本自2024年夏季以來，已接獲通報3起嬰兒因感染腸病毒「伊科病毒11型（Echo Virus 11）」死亡的案例。為掌握疫情實際情況，日本厚生勞動省宣布展開全國性調查，並要求醫療機構通報疑似感染案例。

根據台灣衛生署指出，伊科病毒11型的主要臨床表現為肝炎或心肌炎，且嚴重者病程變化快速，可能導致死亡。日媒《讀賣新聞》則報導，日本厚生勞動省為掌握伊科病毒11型在日本的疫情，決定進行全國性調查，並要求醫院向上通報可疑感染案例。

此次的調查對象為出生未滿3個月的嬰兒，如因急性肝炎、敗血症或是腦膜炎等重症入院，且懷疑可能與伊科病毒11型感染有關，醫師就需向當地保健所通報。保健所則會負責追蹤嬰兒的感染來源，而地方衛生研究所將進一步分析檢體。

此次的全國調查將持續至2026年3月，同時可能回溯至2024年1月的病例，預計對外公開最終調查結果。

根據日本國立感染症研究所的資料，伊科病毒11型通常會引發感冒症狀，許多感染者甚至沒有明顯病徵。然而，對於嬰兒而言，卻可能引發嚴重併發症，甚至導致死亡。

自2022年夏季以來，歐洲多國陸續通報多起伊科病毒11型感染導致的重症與死亡案例，而日本在2024年8月至11月期間，也有3名新生嬰兒因急性肝衰竭等死亡，3人的檢測結果均確認感染伊科病毒11型。