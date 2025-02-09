日本29歲俏護士色誘15歲少年！飯店徹夜肉慾激戰　下場慘了

▲日本一名未成年少年遭女護士誘拐，發生性行為。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名29歲女護理師涉嫌誘拐15歲未成年少年發生性行為，因此被警方依不同意性交、猥褻誘拐等嫌疑逮捕。警方指出，嫌犯的行為明顯是有預謀的，因為她早已提前預訂好飯店，一與少年會面就立刻將對方帶到飯店，一路激戰到隔日才離開。

根據FRIDAY報導，來自愛媛縣東溫市的29歲女護理師八塚春奈1月22日因涉嫌不同意性交及猥褻誘拐等多項罪嫌被警方逮捕。根據調查，八塚春奈2024年8月透過網路遊戲直播APP結識當時正在滋賀縣大津市就讀國中的15歲少年。

兩人透過線上聊天越走越近，隨後八塚春奈主動表示想要見面，並約好要在少年所在的滋賀縣大津市會合。2024年10月，八塚春奈橫跨360公里，從愛媛縣東溫市前往滋賀縣大津市，與這名少年見面，沒想到兩人一見面她就立刻將少年帶到飯店，並發生性行為。

警方指出，八塚春奈的犯案明顯是有預謀的，她早已事先預約好大津市的飯店，一見面就將少年帶往飯店，直到隔天早上才離開。而八塚事後也向警方坦承，兩人的確在飯店內發生性行為。

少年的父母當天因為孩子遲遲未歸且聯繫不上，焦急萬分之下報警協尋，並通報失蹤。隔天，少年自行返家，在家人追問之下坦承與八塚發生肉體關係。少年也向警方坦言，八塚的確在飯店房間「對他做了某些事」。

一名參與調查的警察指出，「我們調查了兩人的手機通聯紀錄，發現是八塚春奈主動約少年見面，且可以證實她前往大津市的目的就是為了與少年發生性關係。我們根據她的行為，認定其涉嫌以猥褻為目的誘拐16歲以下少年。就算兩人沒有實際發生性行為，單純以猥褻為目的約見未滿16歲的少年少女，都已觸法。」

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