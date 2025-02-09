　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「怎讓川普有興趣併吞台灣？」　美學者：不是太糟的選項

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普喊話加大課徵關稅，各界紛紛關注對台灣、晶片與科技產業的影響。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國法學教授古舉倫（Julian Ku）建議，台灣應該仿效日本，加大購買美國液化天然氣（LNG），還發文詢問，「台灣如何讓美國總統有興趣併吞它」，並稱這不是太糟糕的選項。

古舉倫是紐約「霍夫斯特拉大學」（Hofstra University）法學院教授，他發文指出，相較於加拿大與墨西哥，川普對待日本似乎比較溫和，建議台灣盡可能仿效日本、多買美國液化天然氣，以提醒川普「如果中國封鎖你們，你們就無法支付『美麗的』液化天然氣費用了」。

此外，古舉倫還提出「不完全認真的想法」，「台灣如何讓美國總統有興趣併吞它，就像格陵蘭跟加薩一樣？在高雄開賭場？」他指出，「台灣人想要獨立，但與其他替代方案相比，成為美國領土不是太糟糕的選項。」 

▲▼日本首相石破茂和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲石破茂和川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

日本首相石破茂7日與美國總統川普首度會晤，他在會後記者會上透露，2人重申台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫手段單方面改變東海及南海現狀，因應北韓核武計畫等。

此外，石破茂提及區域局勢，還有日本強化國防的強烈意願。他宣布，將增加進口美國液化天然氣，以及「史無前例的」1兆美元（約新台幣32.8兆元）投資。

▼古舉倫在X的發文。（圖／翻攝X）

▲▼「如何讓川普有興趣併吞台灣」　美學者：不是太糟選項。（圖／翻攝X）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
代班《不熙娣》　Sandy遭控「態度很不友善」！經紀人罕強硬
獨／台中驚悚潑鹽酸砍人！　哥遭弟瘋砍
陳佩琪思念柯文哲嘆「我活下去理由為何」　民眾黨：全力關懷
Makiyo現身大S家弔念！　心疼小S哭崩消瘦
性侵幼女5年！上學前凌辱喊「就喜歡這樣」　獸父自稱100分爸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新加坡研究團隊發現蝙蝠軟蜱　籲注意傳播病毒風險

被騙到柬埔寨淪豬仔　他受困半年「靠吃老鼠肉」活下來

日本29歲俏護士色誘15歲少年！飯店徹夜肉慾激戰　下場慘了

「怎讓川普有興趣併吞台灣？」　美學者：不是太糟的選項

抨擊美日韓軍事合作　金正恩：堅定發展核實力

捨不得分開！英77歲阿嬤帶「女兒腐屍」逛街　鄰居目睹遺骸做惡夢

16歲少女遭綁架下藥性侵1個月　海地孩童性暴力飆1000％

川普喊對台灣晶片「徵收100%關稅」　專家揭他真正目的

美國15年來「最嚴重流感季」　逾2400萬人感染、1.3萬人死亡

日本寒流發威！大雪狂下「新幹線停駛」交通打結　回暖時間點曝

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

【泰格與雪兒】水瓶座的世界

【表情管理滿分】女兒哭著敲門找媽媽　轉頭發現爸偷拍立刻擺pose

汪早上進房看到姐姐...3度嚇到彈跳逃跑！她看傻：有鬼484？

【剪了阿志頭】8+9髮型被女友嫌棄臭臉推開

新加坡研究團隊發現蝙蝠軟蜱　籲注意傳播病毒風險

被騙到柬埔寨淪豬仔　他受困半年「靠吃老鼠肉」活下來

日本29歲俏護士色誘15歲少年！飯店徹夜肉慾激戰　下場慘了

「怎讓川普有興趣併吞台灣？」　美學者：不是太糟的選項

抨擊美日韓軍事合作　金正恩：堅定發展核實力

捨不得分開！英77歲阿嬤帶「女兒腐屍」逛街　鄰居目睹遺骸做惡夢

16歲少女遭綁架下藥性侵1個月　海地孩童性暴力飆1000％

川普喊對台灣晶片「徵收100%關稅」　專家揭他真正目的

美國15年來「最嚴重流感季」　逾2400萬人感染、1.3萬人死亡

日本寒流發威！大雪狂下「新幹線停駛」交通打結　回暖時間點曝

新加坡研究團隊發現蝙蝠軟蜱　籲注意傳播病毒風險

罷免吳思瑤遭酸「想選舉」　藍發起人：曹興誠、史書華也罷藍委

被騙到柬埔寨淪豬仔　他受困半年「靠吃老鼠肉」活下來

FEniX陳峻廷BL劇紅到日本　「外國粉書展追星」加碼宣布重磅喜訊

伊萊克斯熱烘吸拖洗地機　吸塵拖地一機搞定還會自清潔

四川山崩29人失聯！村民徒手挖掘救家人「滑坡仍在持續」

日本29歲俏護士色誘15歲少年！飯店徹夜肉慾激戰　下場慘了

找關鍵頭顱！警曝碎屍魔「口風很緊」　今加派警力清查焚化爐

台南做工行善團元宵前趕工　助震災等弱勢戶安居

快加油！明起汽油漲0.2元　柴油大漲0.7元

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

國際熱門新聞

護士忘給藥「藏置物櫃」　13患者逝

即／宏都拉斯外海7.6地震　海嘯警報

台灣女通緝犯在美落網！　身分曝光就是劉喬安

客機飛一半「男突掏槍威脅」　安檢重大漏洞

時代封面「馬斯克坐總統辦公桌」

北韓邊境恐重演「血腥清算」　幹部居民恐慌

川普預告下周祭「對等關稅」　恐衝擊台灣

川普對台晶片徵100%關稅　真正目的

日本寒流發威！大雪狂下「新幹線停駛」

川普將出席超級盃！創現任美總統首例

聯邦法官令：阻馬斯克取得財政部資料

首爾體感溫度降至零下18度

老司機最愛！日「男性美容店」藏極樂風俗店

女罹罕病「自動性高潮」每天至少5次體液狂瀉

更多熱門

相關新聞

輝達H100助陣　台灣新一代AI超級電腦5月開放服務

輝達H100助陣　台灣新一代AI超級電腦5月開放服務

台灣力拚成為AI之島，國科會規劃運用輝達（NVIDIA）H100 GPU打造新一代AI超級電腦，接棒「台灣杉二號」，並預計今年5月先開放16 Petaflops的算力服務，目標分年分期擴大至100、200 Petaflops，加速生成式AI、通用性AI運算與應用落地。

川普對台晶片徵100%關稅　真正目的

川普對台晶片徵100%關稅　真正目的

日本寒流發威！大雪狂下「新幹線停駛」

日本寒流發威！大雪狂下「新幹線停駛」

護士忘給藥「藏置物櫃」　13患者逝

護士忘給藥「藏置物櫃」　13患者逝

路透：台灣派官員赴美討論川普關稅

路透：台灣派官員赴美討論川普關稅

關鍵字：

日本川普投資液化天然氣台灣LNG台美關係美台關係

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S送走姊姊後IG首發文！

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」　3點聲明切割親媽張蘭

大S生前「最後遺願」晚8個月終實現

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

護士忘給藥「藏置物櫃」　13患者逝

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

邱瓈寬頭七奔大S家探視　最後對話曝

曾經滄海難為水下一句是啥？8萬人一看笑瘋

最美檢察官辣曬「全裸泡湯照」水中若隱若現！

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

更多

最夯影音

更多

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面