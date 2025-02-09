「怎讓川普有興趣併吞台灣？」　美學者：不是太糟的選項

▲川普喊話加大課徵關稅，各界紛紛關注對台灣、晶片與科技產業的影響。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國法學教授古舉倫（Julian Ku）建議，台灣應該仿效日本，加大購買美國液化天然氣（LNG），還發文詢問，「台灣如何讓美國總統有興趣併吞它」，並稱這不是太糟糕的選項。

古舉倫是紐約「霍夫斯特拉大學」（Hofstra University）法學院教授，他發文指出，相較於加拿大與墨西哥，川普對待日本似乎比較溫和，建議台灣盡可能仿效日本、多買美國液化天然氣，以提醒川普「如果中國封鎖你們，你們就無法支付『美麗的』液化天然氣費用了」。

此外，古舉倫還提出「不完全認真的想法」，「台灣如何讓美國總統有興趣併吞它，就像格陵蘭跟加薩一樣？在高雄開賭場？」他指出，「台灣人想要獨立，但與其他替代方案相比，成為美國領土不是太糟糕的選項。」

▲石破茂和川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

日本首相石破茂7日與美國總統川普首度會晤，他在會後記者會上透露，2人重申台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫手段單方面改變東海及南海現狀，因應北韓核武計畫等。

此外，石破茂提及區域局勢，還有日本強化國防的強烈意願。他宣布，將增加進口美國液化天然氣，以及「史無前例的」1兆美元（約新台幣32.8兆元）投資。

▼古舉倫在X的發文。（圖／翻攝X）