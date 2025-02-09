日本寒流發威！大雪狂下「新幹線停駛」交通打結　回暖時間點曝

記者王佩翊／編譯
受到強烈冬季型氣壓分佈影響，日本北部至西部的日本海沿岸地區持續出現大雪，氣象廳9日示警，提醒民眾注意交通受阻，並小心強風、大浪、風雪、積雪以及雪崩等危險。而這次的寒流導致全日本冷吱吱，強烈大雪也導致各地交通出現問題，多條新幹線停駛，高速公路封閉，所幸隨著冬季型氣壓分佈緩和，10日起也將陸續回溫。
▲霸王寒流來襲，日本各地降下大雪。（圖／達志影像／美聯社）
大雪の中、寮生が地域の雪かきをしてくれました。また、たくさんの方からお礼のご連絡を頂きました。この場をお借りしてお返事と返させて頂きます。日頃からラグビー部への応援ありがとうございます。引き続きよろしくお願い致します。 pic.twitter.com/xfM9ogDALC— 北越高校ラグビー部 (@VodWNq5Sv6wnBGt) February 8, 2025
根據氣象廳觀測，北日本地區上空約5000公尺處因流入零下39度以下的強烈冷空氣，使得北日本至西日本的日本海沿岸9日仍會出現大雪，降雪情況加劇。
隨著10日起高氣壓往東海地區移動，日本周遭的冬季型氣壓分佈將趨於緩和。但在東北日本海沿岸一帶，9日傍晚前仍可能持續降下大雪。
受到大雪影響，東北新幹線、東海道新幹線、中央本線、山形新幹線、北總線等多條鐵路都延誤或暫停運行。而新明神高速公路、東海環狀道、中部縱貫道等則因大雪與路面結冰暫時停止通行。
えっ？朝起きたら新潟市内が大雪で崩壊してるんですけど…— みき (@Aw2Tf7) February 7, 2025
中央区でこれです????
皆さん大丈夫ですか？？ pic.twitter.com/K66Q5eguu6
氣象廳預測，9日凌晨6時至10日清晨6時各地的24小時累計降雪量分別為東北地區50公分，關東甲信、北陸及東海地區40公分，近畿地區30公分，而中國地區則可能有20公分的降雪。
此外，截至9日早晨8時，部分地區積雪深度超過3公尺。青森市酸湯測得394公分積雪，新潟縣魚沼市守門有315公分，山形縣大藏村肘折為311公分，山形縣西川町大井澤測得310公分，而新潟縣津南町的積雪則達292公分。
#イマソラ— むしろごやの行者⛄玄上 (@ytnm_3121) February 8, 2025
長野県白馬村❄
2/8 2025 11h10mJST
防風室(サンルーム)から、いざ出陣じゃ????
皆様も大雪、お気をつけください???? pic.twitter.com/3GUpzf9elq
這波入冬最強寒流帶來的大雪也導致日本各地發生多起事故。廣島縣吳市一輛汽車因打滑墜入河川，導致48歲駕駛迫田哲生死亡；山口縣岩國市一名正在處理交通事故的29歲警察山口直人遭打滑的大卡車撞上，當場死亡。
掘って進む巫女さん#土津神社 #はにつじんじゃと読みます #大雪 pic.twitter.com/9I39nuYf6G— 土津神社|こどもと出世の神さま (@hanitsu_jinja) February 8, 2025
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