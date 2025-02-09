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日本寒流發威！大雪狂下「新幹線停駛」交通打結　回暖時間點曝

記者王佩翊／編譯

受到強烈冬季型氣壓分佈影響，日本北部至西部的日本海沿岸地區持續出現大雪，氣象廳9日示警，提醒民眾注意交通受阻，並小心強風、大浪、風雪、積雪以及雪崩等危險。而這次的寒流導致全日本冷吱吱，強烈大雪也導致各地交通出現問題，多條新幹線停駛，高速公路封閉，所幸隨著冬季型氣壓分佈緩和，10日起也將陸續回溫。

▲▼日本大雪,日本下雪,金閣寺雪化妝。（圖／達志影像／美聯社）

▲霸王寒流來襲，日本各地降下大雪。（圖／達志影像／美聯社）

根據氣象廳觀測，北日本地區上空約5000公尺處因流入零下39度以下的強烈冷空氣，使得北日本至西日本的日本海沿岸9日仍會出現大雪，降雪情況加劇。

隨著10日起高氣壓往東海地區移動，日本周遭的冬季型氣壓分佈將趨於緩和。但在東北日本海沿岸一帶，9日傍晚前仍可能持續降下大雪。

受到大雪影響，東北新幹線、東海道新幹線、中央本線、山形新幹線、北總線等多條鐵路都延誤或暫停運行。而新明神高速公路、東海環狀道、中部縱貫道等則因大雪與路面結冰暫時停止通行。

氣象廳預測，9日凌晨6時至10日清晨6時各地的24小時累計降雪量分別為東北地區50公分，關東甲信、北陸及東海地區40公分，近畿地區30公分，而中國地區則可能有20公分的降雪。

此外，截至9日早晨8時，部分地區積雪深度超過3公尺。青森市酸湯測得394公分積雪，新潟縣魚沼市守門有315公分，山形縣大藏村肘折為311公分，山形縣西川町大井澤測得310公分，而新潟縣津南町的積雪則達292公分。

這波入冬最強寒流帶來的大雪也導致日本各地發生多起事故。廣島縣吳市一輛汽車因打滑墜入河川，導致48歲駕駛迫田哲生死亡；山口縣岩國市一名正在處理交通事故的29歲警察山口直人遭打滑的大卡車撞上，當場死亡。

 
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