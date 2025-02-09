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史書華喊被家暴！網列時間軸「聲明3大破綻」打臉：還敢裝受虐兒

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）

▲史書華聲明稿被網友打臉。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

網紅「盾牌牙醫」史書華婚內和語言治療師張偉倩不倫，前妻因此怒告小三，隨著判決書曝光，整起事件浮上檯面。史書華則發千字聲明反控，不過這番說詞，引來網友質疑，列出時間軸點出3大破綻，「還敢裝受虐兒？」

有網友在Dcard發文，「破解史書華的聲明，還敢裝受虐兒啊？」史書華在聲明中提到「自己被家暴、妻子逼迫把小孩送進有虐兒的幼稚園、妻子沉浸中國宗教」，並因此協議離婚。不過，原PO列出時間軸打臉，史書華是在外遇後才被家暴，「怎麼講得好像是被扁才出去找女人？」

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另外，史書華提到「妻子逼迫，把小孩送進有虐兒的幼稚園」，但事實上幼稚園虐童事件是在離婚後才發生的。第三點則是「妻子沉浸中國宗教」，原PO質疑，台灣主要宗教除了基督、原民信仰，其他99%都中國來的，「敢不敢講清楚是什麼教啊？硬要扯一下中國」。

原PO傻眼指出，「打迷糊仗就算了，還能打抗中保台牌，時間軸混一下就有青鳥出來幫外遇男喊加油，真的厲害」。

貼文曝光，掀起網友討論，「另外一個破解點，居然還扯前妻中國某組織影響，所以外遇是台灣某組織教的？」「真的沒擔當，出事就找女人扛」、「連夫妻不和都牽扯到中國大陸，實在是太有台灣價值了」、「沒有最扯，只有更扯，真的是人不要臉、天下無敵」、「結論：我沒錯，都是別人的錯」。

▼網友點出3大破綻。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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