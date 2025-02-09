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史書華外遇曝光「她沒和解」成關鍵！　律師：白花3000萬元

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）

▲盾牌牙醫史書華外遇曝光。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

知名牙醫師史書華2023年10月與妻子協議離婚，但整起事件直到前妻對小三張女提告侵害配偶權並獲判賠20萬元後才曝光。律師王至德分析，史書華雖然支付3600萬元達成離婚和解，但由於當時並未將小三納入協議，導致外遇事件仍然曝光，等於至少有3000萬元白花了。

王至德8日在臉書發文表示，史書華在離婚協議中加入保密條款，希望避免外遇情況曝光，條款內容除了限制原配不得對他提告侵害配偶權，也不得讓第三人知道，相對地，他支付的和解金也就高非常多，達到3600萬元，而一般侵害配偶權的求償金額通常只在數十萬元之間。

不過史書華漏堵了一道口，前妻透過提告小三，由法院判決內容公開，藉此讓外遇事件曝光，卻不違反保密條款。王至德指出，法院判決原則上都是公開的，而這並非當事人能決定，因此保密條款通常會把法院判決列為除外情形，這樣的安排並沒有問題，「壞就壞在小三並沒有加入和解，如果小三加入和解的話，因為原配不能告小三，就不能透過提告、判決的方式來公開這件事。」

「史書華現在應該非常吐血」，王至德表示，這起案件的關鍵轉折就在於小三未納入協議，因此史書華儘管支付3600萬元達成和解，但最終外遇醜聞仍然曝光，雖然不能說這筆錢完全白花，但至少3000萬元是白花的。

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