鄭家純忍2個月開撕史書華？　暗示問題不只私德「這個人沒救了」

▲鄭家純（右）2篇長文談到「對曾經的朋友感到失望」，還暗示有問題的不只有私德，被認為是在指史書華（左）。（圖／翻攝自臉書／盾牌牙醫史書華）

記者柯沛辰／綜合報導

深綠台派網紅「盾牌牙醫」史書華外遇，引發私德爭議。不過，同為台派的藝人鄭家純8日發文，疑似喊話要史書華「知所進退」，還稱自己早在去年底就曾寫文抒發心情，對「曾經的朋友」感到失望，因為這個人不僅對大眾說謊，還愈走愈歪，做出一些令人無法理解、不尊重朋友的行為，「有些事情我們只是不說，不代表有問題的只有私德。」儘管文中未指名道姓，但外界都把矛頭指向史書華。

史書華7日爆出外遇治療師張偉倩，使得他身為罷免領銜人一事逐漸失焦。對此，鄭家純8日凌晨發文，「若沒有非你不可才能完成，用知所進退去回應，支持者的溫柔包容，是最佳選擇。」儘管全文未指名，但因時間點接近，加上罷免領銜人一事正受台派支持者討論，因此被認為是在向史書華喊話。

間隔短短不到一天，鄭家純8日晚間再次發文，提到自己人生很少有後悔的事，但特別後悔在2023年的冬天，為了保護這名「曾經的朋友」，進而阻止對方受邀去擔任基進黨不分區第一名，「當時讓他去當就好了，在那時候就下去，長遠來看對他本人和台派支持者都是好事，這是我現在的感想，甚至自責。」

鄭家純回憶，當時這位「昔日友人」半夜打來，說基進黨找他擔任不分區第一名，若答應了，將流失現有的民進黨支持者，因此想請益她該如何兩者兼得，不流失原先支持者。當下她立即勸退，並阻止對方考慮基進黨的邀約，但之後過了一年，陸續發生很多事，「在去年底，我寫了一篇很長的情緒抒發文，雖然我沒有確切寫下是發生什麼事，讓我決定結束這段友誼，但應該看得出來我在意的不是私德。」

回顧鄭家純去年12月9日寫下的那篇抒發文，題為「看著曾經的朋友越走越歪很難過」，內容提到「每年都會有某某網紅的翻車事件...以前我是在手機螢幕前的吃瓜群眾之一，從來沒有想過會有一天，我會是見證欺騙的現場觀眾。」

文中指出，「失望之前會有一些過程，先是被嚇到，然後再次確認，可能摻雜一些反問，難道之前我都沒有發現這個人已經開始歪掉了嗎？敢在有許多人證的情況下對大眾說謊的人，當然還會做出一些讓我無法理解的不尊重朋友行為。已經到了一個階段，就是知道這個人沒救了，看著那些作為會苦笑的程度。」

鄭家純在當時的文內寫下「寫這一篇的我，知道這篇發佈之後，這個人也不會收手並坦承欺騙粉絲。而為什麼我不去揭露？因為我認為在這個時刻說出來，太便宜這個人了，雖然對正在被騙的那些粉絲不好意思，但抱歉，我認為這個人應該要受到更大的懲罰，反正肯定是會越走越歪的。」

對於台灣基進黨是否曾邀史書華擔任不分區第一名？台灣基進黨主席王興煥8日晚間也發布公開信，證實2023年的確有徵詢史書華列名不分區的意願，但過程中也向對方坦言，無法將其列入前兩位的安全名單內，所以史書華隨後婉拒提名。因此，外傳「邀約擔任不分區第一名」並非事實，特此公開澄清。

台灣基進黨的公開信，變相證實鄭家純文中指的正是史書華。

▲▼有台派網友擔心影響罷免，鄭家純爆氣反嗆她原文（下）已經講清楚，沒有要對方放棄領銜人；此言也變相證實文中指的是史書華。（圖／翻攝自臉書／鄭家純）