史書華外遇人設大翻車　學者坦言「我開始對他有些尊敬」

▲「盾牌牙醫」史書華領銜罷免藍委葉元之，不料深陷外遇風波。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

深綠台派網紅「盾牌牙醫」史書華外遇治療師張偉倩，被質疑私德有問題，也讓領銜罷免一事失焦。對此，成大教授李忠憲直言，「我從來不喜歡這個臭屁的傢伙，但今天，我開始對他有些尊敬。如果他能撐過去，並讓這件事（罷免）成功，他不只是個人勝利，更是台灣的勝利。」

李忠憲在臉書表示，史書華是罷免藍委葉元之的領銜人，此刻被攻擊私德有問題，但稍微有一點智商的人都知道，這些人的目的是為了阻擋台灣最後的救國行動「大罷免」，因為換領銜人在實務上非常困難，這是目前的困境。

李忠憲指出，有人會說史書華愛出風頭，又當領銜人，現在害了大家，「我個人也不是很喜歡他，但這應該是重點嗎？他在捐錢和出頭為我們台派戰鬥時，我們在乎他為什麼這麼愛出風頭嗎？」

李忠憲說，現在這件事，讓他想到美國民權運動時候的馬丁．路德．金恩，當時FBI與種族主義者也指控其私生活不檢點，企圖削弱金恩的道德影響力。不過，那時候美國媒體大多避開這些問題，因為有讀書的知識分子知道輕重緩急。相較之下，目前沒有那種媒體環境。

他表示，金恩知道與對手糾纏於私德問題，只會轉移民權運動的焦點，因此他將注意力完全放在「美國種族平等」這一公共議題上，並以基督教信仰和憲法精神作為道德基礎，讓對手的攻擊顯得瑣碎且毫無正當性，「更重要的是，他的運動不依賴個人形象，而是依靠整個社會運動，使攻擊他的個人道德無法影響大局。」

李忠憲呼籲，台派不要自亂陣腳，史書華是領銜人一點都沒有問題，正是在這樣的情況之下，「我們知道為什麼他會受到攻擊，對方的目的就是在轉移跟削弱台灣最後自保的政治動作，破壞不想被中國併吞的台派之間的團結。」

李忠憲說，史書華的個性或許討人厭，但這應該是討論的核心嗎？當他願意站出來捐款、領銜戰鬥時，這些爭議變得無關緊要。歷史上，馬丁．路德．金恩在美國民權運動中遭受類似的私德攻擊，但他選擇不陷入糾纏，而是讓運動本身超越個人形象。

李忠憲認為，台派也應該學習這樣的戰略思維，不要讓對手設定議題、不要被輿論帶偏，更不能內部相互猜忌。史書華作為領銜人，沒有問題，真正的問題是台派能否團結一致，不讓這種攻擊破壞最後的自保行動？

李忠憲坦言，「我從來不喜歡這個臭屁的傢伙，但今天，我開始對他有些尊敬。如果他能撐過去，並讓這件事成功，他不只是個人勝利，更是台灣的勝利。而我，也願意對此抱有期待，甚至崇拜！」