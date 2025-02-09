網喊「花750元檢測很便宜」　Cheap曝收費真相：驗大腦差不多吧

▲出國返台隨身攜帶5部以下免繳交審查費，但如果是網購則需要收取750元 。（圖／記者蘇晟彥攝）



記者施怡妏／綜合報導

近日網友痛批，指「從國外、海關買3C產品，遭NCC收750元」，引發各界議論，網紅Cheap表示，看到有網友說，花750元檢測費很便宜，但他搖頭痛批，750元只是規費，並不是檢測費，真的要驗根本不只750元，「檢測費行情價是6萬，750元能驗什麼？驗大腦差不多吧！」

網紅Cheap在臉書發文，有網友說750元檢測費很便宜，不過他痛批「檢測費行情價是6萬，750元能驗什麼？驗大腦差不多吧！」他進一步解釋，750元只是規費，並非實際檢測費，真的要驗，750元根本不夠，「連設備都還在海關，根本沒進NCC是要檢測啥？」

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他指出，退1兆步來說，假設檢測費真的只要750元，他也無法理解這樣的邏輯，「如果郵寄不驗很危險，那自帶一部不驗就很安全嗎？這什麼邏輯？」最後他也強調，對政治攻防沒有興趣，「不要跟我扯藍白綠，低能」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「問題就是沒要驗，只要錢；自帶入關跟郵寄入關分明一樣，有種兩個都收啦」、「大概就是NCC版的光明燈，還強制性」、「被搶了還幫人數錢啊」、「清末各地設釐金關卡的即視感」、「保護費的概念」、「就是不成文的規費」。

其實在去年11月12日NCC就已經公告相關辦法，公告「電信管理業務規費收費標準」第14條修正草案發布事宜，發布後，針對進口2部以下供自用之電信管制射頻器材，將收取「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」新臺幣750元，並非在預算被砍之後才有此政策。

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