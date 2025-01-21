金蛇年全台最大兩棲爬蟲館新亮相！　到頑皮世界蛇宓隆發

▲ 台南頑皮世界動物園打造全台最大、最新的「兩棲爬蟲館」，飼養包含蛇類在內的數百隻各類兩棲爬蟲動物，還有10大觀賞拍照亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接金蛇年，來看各式各樣的大蛇小蛇，絕對好運加倍！台南頑皮世界動物園打造全台最大、最新的「兩棲爬蟲館」，飼養包含蛇類在內的數百隻各類兩棲爬蟲動物，還有10大觀賞拍照亮點，今年農曆春節正式開幕，要讓全台灣所有的遊客，蛇宓隆發！

全新打造的兩棲爬蟲館，提供動物們更舒適的生活環境，展出蛇、蟒、蜥蜴、變色龍、烏龜、鱷魚、青蛙、蟾蜍...等豐富多樣物種，仔細觀察動物生態，加上詳細的教育解說牌，就像走進動物百科博物館。其中，「薩氏巨蜥」、「鼋(亞洲巨鱉)」、「國王變色龍」、「翡翠樹蚺」，更是全台唯一公開展出。

除了滿滿的動物教育知識，兩棲爬蟲館的參觀設計也處處是亮點。像是大門口，高達四公尺的「變色龍」巨頭，是最熱門的拍照點，遊客還可以從嘴巴探出頭，成為超大變色龍最萌的食物！另外，必須模擬爬蟲爬行才能參觀的水域隧道、探出頭和「希拉毒蜥」對眼相看、沒有圍欄玻璃近距離觀賞「變色龍」、還能喝著咖啡，享受被「鱷魚」和「箭毒蛙」包圍的刺激... 大年初一到初五到兩棲爬蟲館參觀，還能獲得限量的台南超夯甜點《狸小路》的台式馬卡龍。

除了兩棲爬蟲館全面升級，頑皮世界動物們也一同迎接新年，各種裝滿餅乾的福袋、蔬食圍爐饗宴，讓動物們大快朵頤！保育員為山羊準備奢華蔬果拼盤，見著美食的牠們毫不猶豫，立刻上前圍起爐來；最吸睛的是嬌小的黃金鼠，只見裝滿美食的新春福袋放進籠內，立刻收服牠們的心，迫不及待把福袋內的食物全部搬進自己家中，可愛模樣萌翻眾人；至於金蛇年的主角-蛇，則是獲得應景春聯，要讓見到的人「蛇宓隆發」(台語，意什麼都發)。

迎接春節返鄉人潮，園區內高掛巨型水豚燈籠，初一到初五天天送出萬元現金，還有機會獲得《和逸飯店‧台南西門館住宿券》、《南科贊美酒店住宿券》、《柳營尖山埤渡假村住宿券》等多項好禮，園內餐廳則推出「鴻圖大展捲捲蛇圈圈」與「福氣滿滿豬腳麵線套餐」應景餐點，年味十足。喜愛跟隨潮流的大小朋友更不能錯過超夯的「布布刺刺韓式燙布貼」，有上千種超萌圖案能任選搭配，製作專屬的包包、扣環、動物玩偶，把美好回憶帶回家。

此次春節九天假期，頑皮世界推出兩段式門票優惠方案：戶籍設在嘉義、台南、高雄的居民，1/25(六)-1/28(二)造訪頑皮世界，兩人同行只要899元(原價1400元)；1/29(三)-2/2(日)則推出全台團圓優惠，凡購買全票499元(原價700元)、學童票380元 (原價600元)、幼童票280元 (原價560元)，再送60元消費券，讓遊客有吃又有得玩。