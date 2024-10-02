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社會 社會焦點 保障人權

神佑！桃園8旬婦走失5天　「三媽」抬轎人草叢中尋獲

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區保障里81歲的李姓老婦，於上(9)月28日經家屬報案走失，家屬求助警方，調閱路口監視器發現，老婦在當天上午9點多現身距保障里5公里的大園區和平里平南路許家墓園後，即再未錄到其身影，連日來，家屬和警方及數百民眾於發現身影週邊四處尋找，今天第五天，經由保障宮一名為三媽抬神轎的開鎖人士，在草叢內尋獲，且意識清楚。

▲神佑！桃園81歲老婦走失5天「三媽」抬轎人草叢尋獲意識清楚

▲「三媽」抬轎人於小路邊養豬場旁草叢，尋獲走失5天老婦。（圖／李姓民眾提供）

▲神佑！桃園81歲老婦走失5天「三媽」抬轎人草叢尋獲意識清楚

▲發現走失5天的老婦地點。（圖／李姓民眾提供）

據指出，李姓老婦的兒孫相當孝順，為了尋找走失的老母，連日都放下工作全力找尋，獲知依路口監視器的顯示，老婦最後現身的身影，觀音區保障里、大園區溪海、和平里的里長們及社區發展協會，也帶領里內的守望相助隊員，加入大園警方出動的警力和老婦的親友們協尋行列，連日來數百人幾乎以地毯式搜尋，卻未有所獲。

▲神佑！桃園81歲老婦走失5天「三媽」抬轎人草叢尋獲意識清楚

▲老婦意識清楚，經警方送醫。（圖／李姓民眾提供）

直至，1日晚間有一對情侶向家屬表示，9月29日深夜有在和平里內一座福德宮看見老婦，經家屬請出觀音區保障宮「三媽」和大批警、民協尋，巧合的是平日為三媽抬轎的草漯里一名開鎖人土，因颱風天取消原本的值班，而加入協尋行列，於下午二點左右，突不由自主的進入福德宮附近一條僻靜小路，赫然於小路邊養豬場旁草叢，發現倒臥在草叢上的老婦。

▲神佑！桃園81歲老婦走失5天「三媽」抬轎人草叢尋獲意識清楚

▲大批警民參與協尋。（圖／李姓民眾提供）

令人訝異的是：走失五天的老婦，神智清楚，而且告訴隨後趕到的警消人員：「她吃飽了，兒子有說要帶她去旅遊」，因颱風假而加入協尋的數百名親友們，看到走失多天被尋獲的老婦平安，莫不稱奇，感恩神佑！隨後，老婦亦經警方送醫檢查健康狀況。▲神佑！桃園81歲老婦走失5天「三媽」抬轎人草叢尋獲意識清楚

▲溪海里里長劉健勳(穿藍色衣者)指揮里內守望相助隊，分組及尋找地點。（圖／記者楊淑媛攝）

老婦走失期間，許多臉書社群、在地民代紛紛PO文請求各方協尋，而歷經5天走失並在颱風侵襲前夕尋獲，家屬今日於臉書報平安，網友紛紛留言：「太好了！」、「上天保佑人平安就好」、「真是太感動了」；老婦家屬表示，老婦患有失智症，家人有為她申請防走失手鍊，疑電力不足而造成找尋困難。

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