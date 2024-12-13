南消一大辦理工廠實地踏勘　消防機器人亮相注入救災新助力

▲台南市消防局第一大隊13日於鹽水區樺嶺企業股份有限公司辦理場所實地踏勘，藉此於現場展示遠端操控消防機器人並施行演練，替代消防人員近距離救援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續強化消防人員瞭解轄區場所特性及發掘危害因子，台南市消防局第一大隊13日於鹽水區樺嶺企業股份有限公司辦理場所實地踏勘，向業主及員工宣導用火用電安全，建立火場避難逃生及初期滅火等觀念，期能加強企業內部防災能力。

另為強化消防人員救災效能並推動科技救災應用，也藉此於現場展示遠端操控消防機器人並施行演練，替代消防人員近距離救援。

樺嶺公司位於鹽水區蔦松腳，主要生產門窗用鋁擠型產品，秉持著「自己財產自己護」的理念，當天踏勘同時對內部員工進行自衛消防編組演練的檢核工作。針對企業內部初期應變能力進行全面檢視，確保員工在火災初期能迅速啟動自衛消防編組，進行初步滅火和疏散等作業。

隨著科技的迅猛發展，消防機器人作為先進的救災工具，逐漸受到各界的關注及運用。消防機器人在火場救援中的應用，不僅提高救災效率，也有效地減少消防員面臨的危險。針對新式的救災利器，消防人員亦展開訓練，務求第一時間能讓消防員與消防機器人的搶救搭配熟悉。旨在提高災害處理的效率並減少消防員在高危環境中的風險。

市長黃偉哲呼籲：公私部門協力合作，不僅讓消防人員熟悉轄區場所內外部環境及危險因子，以增進火場搶救效能及緊急應變能力，亦能大幅減少災害對場所的損失。隨著消防救災智慧科技發展日新月異，在未來所有的救災戰略，都要納入智慧科技的應用。

台南市消防局局長李明峯指出，了解建築物的空間配置與逃生路線是搶救火災的重要環節。藉由平時做好各項整備工作及防火管理自衛編組演練，及早發現潛在隱患，減少財產損失及人員傷亡。消防機器人未來有望在更多領域發揮作用，從火災救援到其他緊急救援工作，都將為提升公共安全貢獻更多力量。