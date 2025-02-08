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清法戰爭展覽獲國際大獎　光影藝術重現歷史場景

▲清法戰爭展覽獲國際大獎 光影藝術重現歷史場景。（圖／基隆市文觀局提供）

▲愛與和平的藝術詮釋，基隆文觀局奪繆思設計大獎金獎。（圖／基隆市文觀局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025年美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）近日揭曉，基隆市文化觀光局憑藉「清法戰爭140周年策展活動」榮獲金獎殊榮。該展覽匯聚了多位國內外藝術家的多元創作，展出超過12件裝置藝術作品，巧妙結合光影與歷史，部分作品仍在清法紀念園區展出，歡迎民眾前往參觀，感受歷史與藝術的交融之美。

繆思設計獎由國際獎項協會於2015年創立，旨在發掘全球設計靈感，引領未來設計潮流。此次基隆市政府文化觀光局與GFC策展團隊共同獲獎，彰顯了基隆市歷史文化觀光資源的獨特性，並獲得國際評審團的高度認可。

▲清法戰爭展覽獲國際大獎 光影藝術重現歷史場景。（圖／基隆市文觀局提供）

▲基隆策展團隊以光影藝術驚豔國際。

文化觀光局長江亭玫表示，清法戰爭140周年系列活動的核心展覽——光影藝術策展計畫，特邀台北世大運與世界客家博覽會總策展人王騰崇，以及擅長台灣文化歷史空間策劃的GFC黃金稻埕團隊共同策劃。自去年起，團隊展開了一系列紀念清法戰爭的展覽與活動。

總策展人暨主要藝術作品創作者王騰崇指出，此次獲獎的關鍵在於展覽以三大印象轉譯清法戰爭，並聯手多位國內外藝術家進行多元創作，展出超過12件藝術作品。展覽以「愛與和平」為核心意涵，並將「140」轉化為數字文化符碼，開創了城市紋理的新策展脈絡，有別於傳統的戰爭史純粹紀錄展。

▲清法戰爭展覽獲國際大獎 光影藝術重現歷史場景。（圖／基隆市文觀局提供）

▲基隆清法戰爭展覽展現文化魅力。

展覽透過聲音、光景與文獻三大印象，讓參觀者體驗無形的文化故事，深入法國公墓，翻轉過去的歷史場域，點亮清法戰爭紀念園區，多元呈現基隆清法戰爭的歷史事件。

此次展覽特別在墓園中設置藝術裝置，緬懷因清法戰爭而逝去的生命，並融入基隆國際海港城市的異國風情與親情元素，帶給民眾獨特的感受。清法戰爭的歷史場域與藝術作品也因此獲得國際繆思設計大獎的青睞。

基隆市文化觀光局將秉持著這個理念，在相關活動及觀光行銷上繼續推動相關的設計及作品，以推展文化及觀光的深度及廣度，展望著即將到來2026年西班牙到基隆400年的歷史時刻，積極籌備著相關回應活動及展覽，以饗市民及到基隆的遊客。

►美國繆思設計大獎獲獎相關資訊網址：https://design.museaward.com/winner-info.php?id=28403

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