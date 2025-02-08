太想念女友！毒販為愛偷渡　2年後裝日本人闖關返台下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子先前因販毒被法院處分限制出境，但他因為太想念女友，竟從台灣偷渡至中國與女友見面，接著花費美金1500元購買一本假護照，偽裝成日本人前往菲律賓旅遊，最後從菲律賓搭機返台，結果一入境就被抓包。高雄地院法官日前審理此案，並依受禁止出國處分而出國罪、偽造私文書罪，判處張男有期徒刑7個月，得易科罰金21萬元。

▲張男太想念女友，竟偷渡出境，之後還拿著假護照去旅遊，再搭機返回台灣。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，張男2004年4月間被警方查獲涉嫌運輸大麻，因此被法院處分限制出境，2008年2月間他為了前往中國上海探視女友，竟無視禁令，私自從金門搭乘漁船偷渡至廈門，再前往上海與女友碰面。

然而，抵達上海之後，張男因為沒有合法證件，擔心遭當地警察機關查獲，於是花費美金1500元（約新台幣4.9萬元）向一名香港籍女子購買假護照，偽裝成日本人；2010年7月間他使用假護照從上海搭機前往菲律賓旅遊，一周後再從菲律賓搭機返台，結果一入境就被抓包。

高雄地院法官認為，張男明知自己是受禁止出國處分之人，仍以非法手段偷渡出境，還冒用外籍人士身分，簽署入境登記表，損害入出國及移民署對於入出國管理業務的正確性，造成國家安全危害，考量到他已經坦承犯行，最終依受禁止出國處分而出國罪判處他有期徒刑4個月，另依偽造私文書罪判處有期徒刑4個月，合併應執行有期徒刑7個月，得易科罰金21萬元，全案仍可上訴。