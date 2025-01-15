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社會 社會焦點 保障人權

疑妻廁所講電話有外遇　醋夫2度裝針孔都失敗！下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）因為妻子小美（化名）時常在家中廁所講電話，懷疑對方外遇，竟兩度在廁所內安裝針孔攝影機，結果都被妻子抓包，還因此挨告。高雄地院法官日前審理此案，並依無故攝錄他人性影像未遂罪，共2罪，判處阿強有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲▼手機。（圖／記者許力方攝）

▲阿強不滿小美經常在廁所和不詳男子講電話。（示意圖／記者許力方攝，非本案當事人。）

判決書中記載，阿強與小美在婚姻關係存續期間（兩人現已離婚），因小美經常在家中廁所與不詳男子通話，他懷疑對方外遇，想要錄下對話內容，於是在2023年2月間於廁所的衛生紙盒內安裝針孔攝影機，結果尚未安裝完成及連線就被抓包；同年3月至6月間，他又再度於廁所天花板安裝針孔，依舊在尚未拍到任何影像前就被發現。

阿強到案之後坦承在家中廁所安裝針孔，他表示，安裝針孔的目的只是為了確認小美與不詳男子的對話內容，但他也承認此事沒有徵得小美同意，而且安裝的位置可能會拍到如廁、沐浴的畫面。

高雄地院法官認為，阿強是智識正常的成年人，本應與妻子互相尊重，或以理性溝通化解問題，卻僅因為懷疑妻子外遇，就不顧妻子及其他家人的隱私，兩度在家中廁所安裝針孔，顯然欠缺尊重家人性隱私法益的觀念，考量到他已經坦承犯行，尚見悔意，最終依無故攝錄他人性影像未遂罪，共2罪，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：
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