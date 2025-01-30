找工作搶保留名額　她寄出1物被判刑3個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）被指控去年7月間將自己的金融帳戶提款卡等資料交給詐團使用，導致受害者被騙錢；但她到案之後辯稱，當時是為了找工作，對方說提供提款卡可以保留名額，才會將卡片寄出去。高雄地院法官日前審理此案，並依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處小花有期徒刑3個月，併科罰金2000元。

▲小花聲稱自己是為了爭取工作的保留名額，才會將提款卡寄出。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花去年7月間將自己的提款卡寄給詐團成員使用，對方取得卡片之後，隨即以「賣貨便下單需要實名認證簽署」等理由，誘騙受害者匯款4萬9986元至小花的帳戶，再立刻將錢全部提領一空；後來受害者驚覺被騙並報警處理，整起事件才曝了光。

小花到案之後坦承有將帳戶提款卡及密碼提供給他人使用，但矢口否認幫助詐騙，她辯稱，當時是為了找工作，對方說提供提款卡可以保留名額，才會將卡片寄出去，「交出去才發現這件事是不對的」。

不過，檢警調查發現，在本案發生之前，小花就曾因涉及詐騙案件被法院判刑確定，詐團取得帳戶的手法幾乎完全相同。

高雄地院法官認為，小花任意將金融帳戶交給他人使用，導致受害者財產損失，考量到她犯後否認犯行，迄今未與受害者達成和解或予以賠償，但她在本案中僅處於幫助地位，沒有實際參與詐騙、洗錢，惡性較輕，最終依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處她有期徒刑3個月，併科罰金2000元，前者得易科罰金9萬元，後者得易服勞役2日，全案仍可上訴。