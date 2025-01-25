酒店小姐跳槽同行　他怒開條件「還一個小姐不論相貌」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

從事酒店經紀的阿龍（化名）因不滿所屬小姐要跳槽到同行阿祥 （化名）的旗下，放話要求「返還一個酒店小姐，不論相貌」，還要加紅包，甚至找人一起去圍堵阿祥，持球棒將對方痛打一頓，因而挨告。高雄地院法官日前審理之後，依意圖供行使之用而攜帶凶器，在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，判處阿龍有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲阿龍不滿旗下酒店小姐被同行挖角，竟找人痛毆對方。（示意圖／記者邱中岳攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿龍因為不滿所屬酒店小姐想要跳槽到阿祥旗下，竟透過酒店不詳人士幫忙傳話，開出2項條件，分別是「返還一個酒店小姐，不論相貌」、「包個紅包」，否則大家在高雄都遇得到。

接著，阿龍找來A男、B男一起去圍堵阿祥，2023年1月間他們目擊阿祥從車上下來，立刻上前詢問，確認是阿祥本人之後，便手持球棒將人痛打一頓。阿祥的膝蓋遭打傷，他忍痛立刻逃離現場，留在現場的愛車則被阿龍等人砸爛。

高雄地院法官認為，阿龍是智慮成熟的成年人，遇到糾紛卻不思以理性解決，反而找人毆打阿祥、砸車，行為確實不應該，考量到他與A男、B男皆已坦承犯行，態度尚可，事後也與阿祥達成和解，最終依恐嚇危害安全罪判處他拘役20日，得易科罰金2萬元，另依意圖供行使之用而攜帶凶器，在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

另外2名同夥的部分，A男和B男均被依意圖供行使之用而攜帶凶器，在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，各判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。