車停黃網線上害騎士犁田　他「肚子痛先跑了」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿隆（化名）去年4月間騎車外出時，因不熟路況停在路口的黃網線上，結果造成另一名騎士閃避不及發生碰撞，對方當場連人帶車摔倒，他卻因「肚子痛」先行離開而挨告肇逃。高雄地院法官日前審理此案，並依駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪，判處阿隆有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲阿隆在車禍發生之後，以「肚子痛」為由自行離開現場，沒有報警，因而挨告肇逃。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿隆去年4月間騎車行經高雄市鳳山區五甲二路一處無號誌燈的路口，因沒有遵守交通規則便貿然往前行駛，導致另一名騎士閃避不及發生碰撞，對方當場連人帶車摔倒在地，全身多處擦傷。

然而，阿隆在車禍發生之後，沒有留在現場協助受傷騎士或報警處理，也沒有留下任何聯繫方式，就自行騎車離開。等到警方獲報到場處理，並調閱路口監視器錄影畫面追查，這才揪出肇逃的阿隆。

阿隆辯稱，他是因為不熟悉路況，才會將機車暫時停在路口的黃網線上，受傷騎士車速很快並從左邊駛過來，雙方發生碰撞，當下他有跑過去想幫忙扶騎士起來，但騎士要求「不要碰我」，後來他因為肚子痛就先離開了，沒有報警。

高雄地院法官認為，從阿隆自己的說詞、路口監視器錄影畫面等證據可知，他確實沒有在事故發生之後停留於現場，也沒有報警處理，只是短暫查看一下就離開了，肇事致人傷害後逃逸之故意及行為明確，最終依駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。