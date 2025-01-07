人夫曖昧八大女喊「想妳的夜」　正宮怒討50萬卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與從事八大行業的小美（化名）發生婚外情，兩人不僅互傳「我們分手，好不好」、「想妳的夜」等訊息，小美甚至還稱呼阿強為「老公」，憤而決定對小美提告求償50萬元。不過，高雄地院法官認為，阿強與小美的對話紀錄並無任何腥羶色或露骨內容，雖然兩人曾互傳曖昧訊息，但那是「工作所需」，加上沒有其他證據可以佐證，最終裁定駁回人妻的告訴。

▲人妻控訴小美與阿強有不正當交往關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知阿強已婚，仍執意介入破壞她的家庭，並自2023年9月起與阿強發展出不正當的交往關係，兩人不僅頻繁進出女方住所，還多次前往超市購物、在私人場合密會，小美甚至會在LINE對話中稱呼阿強為「老公」，並傳送「我們分手，好不好」等訊息，阿強則回覆「想妳的夜」。

人妻認為，小美與阿強的關係已經超出一般社交範疇，嚴重侵害到她的配偶權，因而決定對小美提告求償50萬元。

小美則辯稱，她是八大行業從業人員，與阿強僅止於工作場合的顧客消費互動，並非情侶關係，而且人妻提出的證據僅以對話為主，根本無法證明配偶權是否受到侵害；退一步而言，縱使她與阿強有互動，也沒有達到破壞他人婚姻的程度，人妻沒有理由對她提告求償。

高雄地院法官認為，人妻雖然主張小美與阿強有不正當交往關係，也提出徵信社拍攝的影片、Google地圖街景圖為證，但小美是小吃部服務人員，與客人互動時，難免會使用比較親暱的稱呼或關心問候，這是「工作所需」，而且人妻出示的對話紀錄缺乏完整脈絡，除了有翻譯錯誤之外，並無提及任何腥羶色或露骨的內容。

法官表示，縱使阿強曾陪小美一起去超市採購生活用品，仍不足以證明兩人之間有長期穩定的親密關係或涉及不當性行為，加上人妻無法提出其他客觀事證佐證，因此，最終沒有採信人妻的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。