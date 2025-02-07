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傳訊息一直沒回　男到工作地查看「發現妻子嘴塞毛巾」慘成血屍

▲▼ 手機App,臉書,Facebook,Facebook Messenger,IG,YouTube,Google,Snapchat,WhatsApp。（示意圖／CFP）

▲男子因為妻子沒回簡訊察覺不妙。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子傳簡訊給46歲妻子斯特雷德(Tina Strader)，因為對方一直沒回簡訊察覺有異，特別前往妻子上班的汽車旅館查看，結果在其中一間房內發現妻子滿身是血的遺體，成為他永生難忘的畫面。

在汽車旅館擔任客戶服務經理的46歲女子斯特雷德，2021年4月9日前往打掃205號房間前，按照以往的人身安全自保習慣，特別傳簡訊通知丈夫傑拉德(Gerald)一聲，然而傑拉德後來一共傳了2則簡訊給她，她卻一直沒有回覆。

傑拉德表示，他擔心妻子有可能遇到麻煩，所以前往旅館查看卻到處都找不到妻子蹤跡，最後在房間內的櫥櫃中找到妻子，其身上不但到處是血，嘴內還被塞了一條毛巾。

警方根據監視器畫面查出，斯特雷德進入205號房打掃後，居住在209號房的34歲男房客哈夫里爾卡(Stephen Havrilka)也跟著進去，14分鐘後他手上拿著毛巾和鞋子出來。

警方表示，哈夫里爾卡和死者之間完全不認識，但懷疑入住在旅館多天的哈夫里爾卡很有可能已經注意了死者一段時間，「他以前有許多暴力前科，我們覺得他只是單純想殺人」。哈夫里爾卡因為犯下二級謀殺罪，3日被判處終身監禁。

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