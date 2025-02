傳訊息一直沒回　男到工作地查看「發現妻子嘴塞毛巾」慘成血屍

▲男子因為妻子沒回簡訊察覺不妙。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名男子傳簡訊給46歲妻子斯特雷德(Tina Strader),因為對方一直沒回簡訊察覺有異,特別前往妻子上班的汽車旅館查看,結果在其中一間房內發現妻子滿身是血的遺體,成為他永生難忘的畫面。

在汽車旅館擔任客戶服務經理的46歲女子斯特雷德,2021年4月9日前往打掃205號房間前,按照以往的人身安全自保習慣,特別傳簡訊通知丈夫傑拉德(Gerald)一聲,然而傑拉德後來一共傳了2則簡訊給她,她卻一直沒有回覆。

