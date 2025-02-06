家具和白貓莫名被染綠色　人妻PO文求助「鍵盤柯南揭發外遇」

▲人妻詢問清潔技巧，意外發現丈夫外遇。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子發現家中許多物品都莫名被染色，就連所養的白貓毛色也被染綠，讓身為家庭主婦的她覺得十分奇怪，上網發文詢問網友清潔技巧與意見，沒想到意外揭發丈夫外遇。

這名人妻在國外論壇Reddit清潔技巧版上發問，從她所分享的照片中可看到，家中許多物品莫名都沾到綠色污漬，就連所養的白貓毛色也被染色，「我家所有一切都被染色了，一開始只有我的貓，後來變成我的床單、沙發、手機充電器，現在牆壁上也有」。

這名女網友表示，她原本以為這些東西可能是被洗衣精染色，因為其液體是綠色的，但特別測試後發現不是，又懷疑可能是家裡出現了什麼奇怪的黴菌，所以上網詢問大家意見。

貼文曝光後引發網友討論，有人懷疑可能是貓咪碰到了某種綠色物質，才會導致家中各處染色，然而原PO後來回覆，她徹底追蹤了貓咪的活動範圍，還帶去看獸醫都找不出原因。後來又有一名網友留言，污漬看起來很像黑色或藍色牛仔褲褪色沾染到的樣子。

對於該名網友的猜測，原PO本來回覆，「這不太可能，我和丈夫都不穿牛仔褲的」，沒想到一段時間後原PO突然留言，「雖然很不想承認，但是你猜對了」。

原PO表示，在看了那名網友的留言後，讓她產生疑心，便偷偷查看丈夫手機，結果發現丈夫藏有多張穿著牛仔褲辣妹的照片，「我後來帶著貓去住在爸媽家，他現在已經收到離婚文件了」。