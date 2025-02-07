免費搭郵輪染上流感　男船上接受治療收154萬帳單

▲男子搭郵輪染流感，醫療費用高達4.7萬美元。圖為郵輪挪威永恆號（Norwegian Encore）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國明尼蘇達州一對男女獲得免費一周加勒比海遊輪之旅，今年初從邁阿密出發，不過上船之後，男子染流感接受治療，儘管3天後順利康復，但醫療費用卻高達4.7萬美元（約新台幣154萬元）。

紐約郵報報導，男子卡梅倫（Mike Cameron）與女友瑪絲特曼（Tamra Masterman）今年1月5日搭上郵輪享受這趟免費假期，但才過沒多久就出狀況，因為卡梅倫染上流感。

卡梅倫在郵輪上的醫療中心接受治療，並在3天後康復，且船上工作人員也告知他可以安心接受治療，因為他有買保險。已知這對男女有購買旅遊險，最高保額為2萬美元，也有健康保險。

Minnesota man wins free Norwegian cruise vacation — then catches the flu onboard and gets hit with $47K medical bill https://t.co/qXcBTi19GH pic.twitter.com/FTfYH4uPKY — New York Post (@nypost) February 6, 2025

只不過就在假期結束時，卡梅倫震驚得知必須支付4.7萬美元的醫療費用，且郵輪公司把他的2張信用卡額度刷滿，但還欠2.1萬美元（約新台幣69萬元）。他收到的醫療帳單有附上郵輪公司的信，上面寫著「價格與其他郵輪公司相近，我們認為是公平合理的」。

這讓卡梅倫陷入困境，因為旅遊險不願先理賠，要求他先行處理健康保險，但由於這次狀況是發生在國外，健康保險不願理賠。

這讓卡梅倫不知道該如何承擔這筆高昂醫療費用，「我們希望其他人意識到這件事，如果搭乘郵輪，請確保購買好的旅遊險，一旦進入國際水域，狀況就完全不同」。