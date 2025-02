免費搭郵輪染上流感　男船上接受治療收154萬帳單

▲男子搭郵輪染流感,醫療費用高達4.7萬美元。圖為郵輪挪威永恆號(Norwegian Encore)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國明尼蘇達州一對男女獲得免費一周加勒比海遊輪之旅,今年初從邁阿密出發,不過上船之後,男子染流感接受治療,儘管3天後順利康復,但醫療費用卻高達4.7萬美元(約新台幣154萬元)。

紐約郵報報導,男子卡梅倫(Mike Cameron)與女友瑪絲特曼(Tamra Masterman)今年1月5日搭上郵輪享受這趟免費假期,但才過沒多久就出狀況,因為卡梅倫染上流感。

卡梅倫在郵輪上的醫療中心接受治療,並在3天後康復,且船上工作人員也告知他可以安心接受治療,因為他有買保險。已知這對男女有購買旅遊險,最高保額為2萬美元,也有健康保險。

Minnesota man wins free Norwegian cruise vacation — then catches the flu onboard and gets hit with $47K medical bill https://t.co/qXcBTi19GH pic.twitter.com/FTfYH4uPKY