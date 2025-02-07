200萬人鐵飯碗暫保住！　法院下令「延後川普優離計畫」

▲美國總統川普上任後大力整頓聯邦政府公務單位。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普上任後大力整頓聯邦政府公務單位，要求200萬名公務員帶著8個月薪資自行辭職，否則可能當場遭解雇。不過，聯邦法官6日下令延後這項「優退」計畫。

綜合外媒報導，川普上任後提供財務誘因讓聯邦政府公務員離職，多達200萬名美國聯邦政府公務員必須在6日午夜最後期限前，帶著相當8個月薪資與津貼的補償金自行辭職，否則可能當場遭解雇。

不過，波士頓聯邦地區法院法官歐圖爾（George O'Toole Jr.）6日指示政府將期限往後延，直到他安排在10日下午的1場法院聽審過後。

川普所謂的「分岔路口」（Fork in the Road）計畫，是他1月20日重返白宮以來削減聯邦支出最大刀闊斧的舉措，他認為聯邦官僚體系阻礙了他在第一個總統任期內的施政，因此試圖透過人事精簡來進行改革。

聯邦員工若想參加買斷計畫，必須從政府電子郵件帳戶發送一封主題為 「RESIGN」（辭職） 的郵件，以示確認。根據該計畫，員工可領取正常薪資與福利至今年10月，且期間無需上班。不過，現行的聯邦預算將於3月14日到期，屆時薪資支出可能無法獲得保障。

白宮表示，聯邦員工仍可在美東時間10日晚上11時59分前提交離職申請；消息人士透露，截至目前，已有超過6萬名聯邦員工接受了這項方案。