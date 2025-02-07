　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

200萬人鐵飯碗暫保住！　法院下令「延後川普優離計畫」

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普上任後大力整頓聯邦政府公務單位。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普上任後大力整頓聯邦政府公務單位，要求200萬名公務員帶著8個月薪資自行辭職，否則可能當場遭解雇。不過，聯邦法官6日下令延後這項「優退」計畫。

綜合外媒報導，川普上任後提供財務誘因讓聯邦政府公務員離職，多達200萬名美國聯邦政府公務員必須在6日午夜最後期限前，帶著相當8個月薪資與津貼的補償金自行辭職，否則可能當場遭解雇。

不過，波士頓聯邦地區法院法官歐圖爾（George O'Toole Jr.）6日指示政府將期限往後延，直到他安排在10日下午的1場法院聽審過後。

川普所謂的「分岔路口」（Fork in the Road）計畫，是他1月20日重返白宮以來削減聯邦支出最大刀闊斧的舉措，他認為聯邦官僚體系阻礙了他在第一個總統任期內的施政，因此試圖透過人事精簡來進行改革。

聯邦員工若想參加買斷計畫，必須從政府電子郵件帳戶發送一封主題為 「RESIGN」（辭職） 的郵件，以示確認。根據該計畫，員工可領取正常薪資與福利至今年10月，且期間無需上班。不過，現行的聯邦預算將於3月14日到期，屆時薪資支出可能無法獲得保障。

白宮表示，聯邦員工仍可在美東時間10日晚上11時59分前提交離職申請；消息人士透露，截至目前，已有超過6萬名聯邦員工接受了這項方案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳春城「壯世代標案」爆海撈11億！　北檢要查了
超狂NBA季中交易！63名球員換東家　最大贏家曝
疑有第2被害人！兇嫌家採到「其他血液樣本」　左營女失蹤3周
NewJeans驚喜宣布「全新團名」！　預告3月全新登場
寒流急凍全台！入夜到周末最冷　低溫剩5度
才諷NBA球員是「現代奴隸」　他18小時被交易3次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美船免費過運河？　巴拿馬總統駁斥：錯誤訊息不可容忍

俄議員：普丁可能2月或3月會晤川普　籌備近尾聲

200萬人鐵飯碗暫保住！　法院下令「延後川普優離計畫」

巴拿馬退出「一帶一路」計畫！　總統證實：已正式通知北京

美國24名眾議員籲美台建交！　推決議案「支持廢一中政策」

烏俄和平計畫內容曝光！　川普要求4／20停戰

快訊／水原一平遭判4年9個月！　法院上懺悔：對大谷很抱歉

川普新政府祭金融制裁　鎖定伊朗石油輸中國網絡

小型飛機墜毀菲南4死　含現役美軍及國防承包商

市場聚焦財報、非農！美股走勢分歧　台積電ADR漲0.93％

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高雄婦碎屍拼湊式相驗　家屬哀痛無法認屍

立法院新春團拜 #韓國瑜 ：立法院長要拜孫悟空

美船免費過運河？　巴拿馬總統駁斥：錯誤訊息不可容忍

俄議員：普丁可能2月或3月會晤川普　籌備近尾聲

200萬人鐵飯碗暫保住！　法院下令「延後川普優離計畫」

巴拿馬退出「一帶一路」計畫！　總統證實：已正式通知北京

美國24名眾議員籲美台建交！　推決議案「支持廢一中政策」

烏俄和平計畫內容曝光！　川普要求4／20停戰

快訊／水原一平遭判4年9個月！　法院上懺悔：對大谷很抱歉

川普新政府祭金融制裁　鎖定伊朗石油輸中國網絡

小型飛機墜毀菲南4死　含現役美軍及國防承包商

市場聚焦財報、非農！美股走勢分歧　台積電ADR漲0.93％

克服14歲差！47歲韓男星娶美女主播　「已交往2年」定終身

黑白膠帶貼驢身上當「斑馬」惹議　陸遊樂園稱要「宣傳吸流量」

2025台灣燈會搭機捷　桃園市民卡／一日票5折優惠任你行

吳春城爆「壯世代標案」海撈11億！疑未利益迴避　北檢分案要查了

美船免費過運河？　巴拿馬總統駁斥：錯誤訊息不可容忍

2025台灣燈會導入AI環境衛生辨識　亂丟垃圾最高開罸6000

連署罷免傅崐萁民眾遭上門「關心」縣府認不妥　綠委酸戒嚴唯一品牌

俄議員：普丁可能2月或3月會晤川普　籌備近尾聲

水原一平控訴遭駁回　法官重批「明目張膽、狡猾」

碎屍案疑有第2被害人…兇嫌家採到「其他血液樣本」！左營婦失蹤3周

爆「被恐嚇」被王鴻薇插話　柯建銘怒拍桌：請住口！

國際熱門新聞

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

韓命理師自稱「大S附身」哭喊　韓網看不下去

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

捷克欲建水壩7年沒蓋　河狸2晚完工

小偷會軟骨功　鑽15公分寬門洞行竊得逞

快訊／水原一平遭法院判刑4年9個月

緬甸詐騙園區辦盛大春晚影片瘋傳

以色列宣布退出聯合國人權理事會

大阪夫妻在家互砍！1死1命危

寒流襲台！日警視廳曝「暖暖包貼這」最保暖

印度男為家庭賣腎　妻子秒捲款與小王私奔

美中關稅戰恐無差別報復　特斯拉淪籌碼

與美國擦肩！輝達憾失DeepSeek關鍵人才

北韓美女翻譯官遭送集中營！川金會破局釀禍

更多熱門

相關新聞

巴拿馬退出一帶一路　總統證實已通知北京

巴拿馬退出一帶一路　總統證實已通知北京

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）宣布，巴拿馬駐中大使館已經正式通知北京，巴拿馬退出中國「一帶一路」基礎建設計畫的決定。穆里諾在記者會中表示，他不知道自2017年加入「一帶一路」以來，這個計畫到底替巴拿馬帶來那些貢獻。

美24議員籲美台建交　推決議支持廢一中

美24議員籲美台建交　推決議支持廢一中

烏俄和平計畫內容曝　川普要求4／20停戰

烏俄和平計畫內容曝　川普要求4／20停戰

快訊／水原一平遭法院判刑4年9個月

快訊／水原一平遭法院判刑4年9個月

川普新政府祭金融制裁　鎖定伊朗石油輸中國網絡

川普新政府祭金融制裁　鎖定伊朗石油輸中國網絡

關鍵字：

川普美國總統北美要聞公務員優離

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

快訊／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

大S返台私人包機公司：小S全額支付

具俊曄喊遺產全給S媽！律師：要看汪小菲

20多歲職軍染A流2天病逝　疫調1年內未打疫苗

李文忠「好想妳」傳訊騷擾女同事　老婆大怒：對不起天下女生

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

汪小菲遭全網砲轟「具俊曄也不忍了」！

大S經紀人聲援具俊曄

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面