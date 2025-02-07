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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美24名眾議員推「廢一中政策、美台建交」　綠委：挺台力道更加強

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲多位共和黨聯邦眾議員提出決議案，要求廢除一中政策、與台建交。（圖／路透社）

記者杜冠霖／台北報導

美國24名共和黨聯邦眾議員6日提出決議案，呼籲川普政府廢除「過時、適得其反且不誠實的」一中政策，恢復與台灣的正式外交關係，並與台灣談判雙邊自由貿易協定，及挺台加入國際組織。對此，綠委陳冠廷今（7日）表示，這項決議案突顯美方逐步調整對台政策的積極態度，也是替台灣創造外交資產。綠委沈伯洋則指出，這是一個漸進式的過程，第一步就是之前二七五八號決議，第二步就是雙重承認，與中國建交的同時與台灣建交，這不是台灣能主導的。現在川普剛上任，外交上是否有這個機會還要再觀察。

美國24名共和黨聯邦眾議員6日提出決議案，指出所謂的一中政策已經過時，無法與台美民眾的利益對接，也無法反映70多年來台灣作為主權獨立國家的明確現實。台灣明確且無可爭議的獨立於中國，美國總統應該放棄一中政策，承認台灣是獨立國家、不受中國統治，也不包括在其領土範圍內的客觀現實。呼籲美國總統承認台灣民選政府的合法性、正常化雙邊外交關係並允許兩國互派大使。此外，美國貿易代表署（USTR）應啟動與台灣簽訂自由貿易協定的正式談判。

對此，綠委陳冠廷指出，這是台美關係在國會層面的重要指標，也反映了台美實質關係與現況。美國國會議員長期以來對台灣展現堅定支持，此次由24名共和黨眾議員共同提出的決議案，不僅呼籲支持台灣加入各項國際組織，更進一步主張台美建立正式外交關係，顯示美國國會對台灣支持力道持續加強。這也是替台灣創造外交資產，提醒中國如有越矩行為，美方可以快速提升台美外交關係及層級。

「目前的一中政策確實有許多可以調整的空間，以反映台灣海峽的實際狀況。」陳冠廷強調，在川普政府任內，台灣深刻感受到美國國會議員對我國的支持，這項決議案更加突顯美方逐步調整對台政策的積極態度。

針對決議案中提及的台美自由貿易協定談判，陳冠廷表示，期待未來在外交關係正常化的基礎上，進一步深化雙邊貿易合作，降低兩國貿易障礙，為台美關係開創新的里程碑。

綠委沈伯洋則表示，這是一個漸進式的過程，第一步就是之前二七五八號決議，第二步就是雙重承認，與中國建交的同時與台灣建交，這不是台灣能主導的，如何跟其他國家溝通、往這個方向走，當然希望盟友們加入這個論述，現在川普剛上任，外交上是否有這個機會還要再觀察。
 

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