　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美掃蕩非法移民「台灣籍男子」遭逮！　曾犯兒童性侵案

▲▼美掃蕩非法移民「台灣籍男子」遭逮。（圖／翻攝自X／@DEALOSANGELES）

▲曾犯下兒童性侵案的台灣籍男子在洛杉磯遭逮。（圖／翻攝自X／@DEALOSANGELES）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普上任後強力打擊非法移民，美國移民與海關執法局（ ICE）日前在加州洛杉磯進行執法行動時，逮捕了一名曾犯下兒童性侵案的台灣籍男子。

根據《福斯新聞》報導，川普1月20日就職後取消了長期以來限制ICE在「敏感地點」（如學校、教堂和醫院）執法的政策，而ICE也立即鎖定美國洛杉磯、芝加哥和亞特蘭大等庇護城市，展開逮捕行動。

美國緝毒局（DEA）3日在洛杉磯逮捕了一名台灣籍男子，根據台灣警方紀錄顯示，該男子是一名兒童性犯罪者，且過去曾因酒駕造成兩人死亡。目前尚未有是否遣返等後續消息，當局也未給出更多男子的個人資料。

ICE同日逮捕了另一名隸屬於委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的成員，目前正在等待遣返。

當局本週稍早逮捕了一名曾3次遭美國遣返的男子，該男子因加重重罪（Aggravated Felony）與家庭暴力（Spousal Abuse）被定罪，目前被ICE監管中，預計將遣返回墨西哥。

自川普大力打擊非法移民以來，全美各地開始出現抗議活動，洛杉磯市中心的抗議已經連續進行4天，示威者甚至癱瘓了繁忙的高速公路與主要路口。此外，各校學生也在4日發起罷課行動，聲援移民權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
興櫃公司「高階主管集體請辭」　股價5個月腰斬！網看傻了
哭！巨大咖波「被刺殺」成一大坨　活動緊急喊卡
快訊／遭指靠壯世代撈11億標案！　吳春城最新聲明
快訊／3縣市大雨特報！　一路下到晚上
疑第2受害者！左營婦失蹤時間軸曝光　DNA比對中
具俊曄放棄遺產「都給S媽」　律師喊勿做1事：全落汪小菲口袋
搶打疫苗超長人龍曝！　醫見奇景：年輕人被長輩押來打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

急凍！日本明降雪高峰「京阪神料罕見積雪」　韓濟州島航班大亂

免費搭郵輪染上流感　男船上接受治療收154萬帳單

美掃蕩非法移民「台灣籍男子」遭逮！　曾犯兒童性侵案

美船免費過運河？　巴拿馬總統駁斥：錯誤訊息不可容忍

俄議員：普丁可能2月或3月會晤川普　籌備近尾聲

200萬人鐵飯碗暫保住！　法院下令「延後川普優離計畫」

巴拿馬退出「一帶一路」計畫！　總統證實：已正式通知北京

美國24名眾議員籲美台建交！　推決議案「支持廢一中政策」

烏俄和平計畫內容曝光！　川普要求4／20停戰

快訊／水原一平遭判4年9個月！　法院上懺悔：對大谷很抱歉

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

高雄婦碎屍拼湊式相驗　家屬哀痛無法認屍

急凍！日本明降雪高峰「京阪神料罕見積雪」　韓濟州島航班大亂

免費搭郵輪染上流感　男船上接受治療收154萬帳單

美掃蕩非法移民「台灣籍男子」遭逮！　曾犯兒童性侵案

美船免費過運河？　巴拿馬總統駁斥：錯誤訊息不可容忍

俄議員：普丁可能2月或3月會晤川普　籌備近尾聲

200萬人鐵飯碗暫保住！　法院下令「延後川普優離計畫」

巴拿馬退出「一帶一路」計畫！　總統證實：已正式通知北京

美國24名眾議員籲美台建交！　推決議案「支持廢一中政策」

烏俄和平計畫內容曝光！　川普要求4／20停戰

快訊／水原一平遭判4年9個月！　法院上懺悔：對大谷很抱歉

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」！直播全放送 徹底失控：X你全家

碎屍案發現他人血液！左營婦失蹤3周沒回家過年　最後身影曝

恐怖畫面曝！基隆垃圾車高速衝下坡撞店家　臨停貨車幸運避禍

金曲獎天王級MV名導遭跟騷　瘋狂女粉控「腦波性侵」被起訴

淡水天元宮三色櫻滿開！楓樹湖木蘭花、紫藤園接棒　花期一次看

快訊／20縣市低溫特報　「急凍剩6度」時間點曝

卡地亞經典三環戒變狂野了　加入動物元素超時髦

台灣電子業如何應對「川普美國」　鴻海前車之鑑是 AI 時代求生指南？

冷氣團來襲「發燒頭痛、關節痛」接連報到？日本「大正百保能」祭出3種解決方案

寒流來襲UNIQLO特價羽絨衣現省千元！防潑水雙面外套半價6百元有找

【過敏人救星】教你超強擤鼻涕技巧 按單邊鼻孔+耳朵效果超好！

國際熱門新聞

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

捷克欲建水壩7年沒蓋　河狸2晚完工

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

韓命理師自稱「大S附身」哭喊　韓網看不下去

小偷會軟骨功　鑽15公分寬門洞行竊得逞

快訊／水原一平遭法院判刑4年9個月

緬甸詐騙園區辦盛大春晚影片瘋傳

寒流襲台！日警視廳曝「暖暖包貼這」最保暖

以色列宣布退出聯合國人權理事會

大阪夫妻在家互砍！1死1命危

印度男為家庭賣腎　妻子秒捲款與小王私奔

美中關稅戰恐無差別報復　特斯拉淪籌碼

與美國擦肩！輝達憾失DeepSeek關鍵人才

北韓美女翻譯官遭送集中營！川金會破局釀禍

更多熱門

相關新聞

普丁可能2月或3月會晤川普　籌備近尾聲

普丁可能2月或3月會晤川普　籌備近尾聲

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述一位資深國會議員的說法報導，俄國總統普丁會晤美國總統川普的籌備工作「接近尾聲」，兩人見面時間點可能在2月或3月。

法院下令延後川普優離計畫　200萬鐵飯碗暫保

法院下令延後川普優離計畫　200萬鐵飯碗暫保

巴拿馬退出一帶一路　總統證實已通知北京

巴拿馬退出一帶一路　總統證實已通知北京

美24議員籲美台建交　推決議支持廢一中

美24議員籲美台建交　推決議支持廢一中

烏俄和平計畫內容曝　川普要求4／20停戰

烏俄和平計畫內容曝　川普要求4／20停戰

關鍵字：

非法移民台灣川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

快訊／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

具俊曄喊遺產全給S媽！律師：要看汪小菲

大S返台私人包機公司：小S全額支付

利特深夜1圖哀悼大S！韓網見具俊曄IG不捨

李文忠「好想妳」傳訊騷擾女同事　老婆大怒：對不起天下女生

20多歲職軍染A流2天病逝　疫調1年內未打疫苗

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面