美掃蕩非法移民「台灣籍男子」遭逮！　曾犯兒童性侵案

▲曾犯下兒童性侵案的台灣籍男子在洛杉磯遭逮。(圖/翻攝自X/@DEALOSANGELES)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普上任後強力打擊非法移民,美國移民與海關執法局( ICE)日前在加州洛杉磯進行執法行動時,逮捕了一名曾犯下兒童性侵案的台灣籍男子。

根據《福斯新聞》報導,川普1月20日就職後取消了長期以來限制ICE在「敏感地點」(如學校、教堂和醫院)執法的政策,而ICE也立即鎖定美國洛杉磯、芝加哥和亞特蘭大等庇護城市,展開逮捕行動。

美國緝毒局(DEA)3日在洛杉磯逮捕了一名台灣籍男子,根據台灣警方紀錄顯示,該男子是一名兒童性犯罪者,且過去曾因酒駕造成兩人死亡。目前尚未有是否遣返等後續消息,當局也未給出更多男子的個人資料。

DEA, along w @TheJusticeDept, is assisting @DHSgov & other federal partners w their #immigration enforcement efforts. In LA County today, DEA agents (OCDO) apprehended a Taiwanese man, whom Taiwan National Police allege is a child predator w DUI offenses that killed two. @DEAHQ pic.twitter.com/LksRLmlCRp