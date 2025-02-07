美掃蕩非法移民「台灣籍男子」遭逮！　曾犯兒童性侵案

▲曾犯下兒童性侵案的台灣籍男子在洛杉磯遭逮。（圖／翻攝自X／@DEALOSANGELES）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普上任後強力打擊非法移民，美國移民與海關執法局（ ICE）日前在加州洛杉磯進行執法行動時，逮捕了一名曾犯下兒童性侵案的台灣籍男子。

根據《福斯新聞》報導，川普1月20日就職後取消了長期以來限制ICE在「敏感地點」（如學校、教堂和醫院）執法的政策，而ICE也立即鎖定美國洛杉磯、芝加哥和亞特蘭大等庇護城市，展開逮捕行動。

美國緝毒局（DEA）3日在洛杉磯逮捕了一名台灣籍男子，根據台灣警方紀錄顯示，該男子是一名兒童性犯罪者，且過去曾因酒駕造成兩人死亡。目前尚未有是否遣返等後續消息，當局也未給出更多男子的個人資料。

DEA, along w @TheJusticeDept, is assisting @DHSgov & other federal partners w their #immigration enforcement efforts. In LA County today, DEA agents (OCDO) apprehended a Taiwanese man, whom Taiwan National Police allege is a child predator w DUI offenses that killed two. @DEAHQ pic.twitter.com/LksRLmlCRp — DEALosAngeles (@DEALOSANGELES) February 3, 2025

ICE同日逮捕了另一名隸屬於委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的成員，目前正在等待遣返。

當局本週稍早逮捕了一名曾3次遭美國遣返的男子，該男子因加重重罪（Aggravated Felony）與家庭暴力（Spousal Abuse）被定罪，目前被ICE監管中，預計將遣返回墨西哥。

自川普大力打擊非法移民以來，全美各地開始出現抗議活動，洛杉磯市中心的抗議已經連續進行4天，示威者甚至癱瘓了繁忙的高速公路與主要路口。此外，各校學生也在4日發起罷課行動，聲援移民權益。