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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恐嚇信曝！柯建銘家人全被列出「一個月悉數槍殺」　還收冒名綠委信件

記者杜冠霖／台北報導

綠委郭昱晴、黃捷、吳思瑤、陳培瑜、范雲等近日收到該封標題為「柯建銘全家已被列入暗殺名單！」恐嚇信，信件內容列出民進黨團總召柯建銘所有家人名單，還包含暗殺方式、時間等，並放話「將在一個月內被悉數槍殺。」柯建銘服務處也收到恐嚇信嗆聲「你的告別式我會參加。」民進黨團今（7日）召開記者會時表示，即便立場不同也不能暴力威脅，犯罪不會被縱容，刑事警察局已經受理報案，必須受到法律制裁。

▲▼民進黨立院黨團總召柯建銘死亡威脅信曝光，綠委蘇巧慧遭冒名署名。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘死亡威脅信曝光。（圖／記者杜冠霖攝）

▼民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨團輿情回應記者會 柯建銘 恐嚇信。（圖／記者屠惠剛攝）

該封恐嚇信內容指出，柯建銘其人，賊眉鼠眼，尖嘴猴腮、刻薄寡恩，攪亂立法院，掀起罷免亂戰，禍國殃民，其所作所為天理難容，故本組織決定，暗殺柯建銘及其全家，為民除害，以正視聽！柯建銘，槍殺。該封信件也列出柯建銘所有親人，並強調，以上人員，將在一個月內被悉數槍殺。另外，柯建銘新竹服務處也收到一封冒名「蘇巧慧」的恐嚇信，要柯建銘去死，並嗆聲「你的告別式我會參加。」

▼綠委蘇巧慧遭冒名寄出恐嚇信。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼民進黨立院黨團總召柯建銘死亡威脅信曝光，綠委蘇巧慧遭冒名署名。（圖／記者杜冠霖攝）

柯建銘昨協商時談到，禮拜二晚上一封恐嚇信寄到郭昱晴立委辦公室，揚言暗殺我全家大小，我兒子、媳婦、女兒、孫子全部公開，揚言暗殺。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，郭昱晴、吳思瑤、陳培瑜、黃捷、范雲辦公室的電子信箱都有收到這封恐嚇信，標題是柯建銘家已被列入暗殺名單，要嚴肅以待的是信件內容針對柯建銘每一位家人，子女、配偶都鉅細靡遺揭露，一個個指名要槍殺，法治社會不容暴力威脅，刑事警察局已經受理報案，赫然發現同一時間，柯建銘新竹服務處收到手寫信件，指名要參加柯建銘告別式，該信件冒名蘇巧慧從新莊寄出，假冒名真恐嚇。

吳思瑤指出，嚴正跟社會大眾報告，台灣一路踏進民主，無數民主前輩無懼威權壓迫，甚至有人犧牲生命，進入民主社會後，更大威脅來自境外文攻武嚇，執政黨毫無所懼，各種形式的暴力威脅，不會影響民進黨守護民主行動，收到這樣的信件，柯建銘當然受到很大壓力，對於家人安全的威脅，會交由相關警政單位全方面保護，沒有人的生命安全可以容許這種威脅。

吳思瑤強調，當人民啟動更大的民主力量要守護民主，民進黨團尊重這些作為，但千萬不能縱容假民主之意政黨惡鬥，或是暴力威嚇理念不同的政治人物，理性是台灣社會根本，即便意見不同也要保留充分發表意見的權利跟氣度，這才是民主台灣，任何人透過暴力威脅要傷及無辜，這就是犯罪，不會被縱容，必須受到法律制裁。

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