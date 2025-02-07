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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨發動罷免新北3綠委　6綠委集結：新北市黨公職全力做民團後盾

▲▼民進黨團召開 做公民團體後盾一起對抗藍白的組織力量 守護民進黨的優質立委 蘇巧慧 張宏陸 吳秉叡 林淑芬 吳琪銘 李坤城 沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨新北市立委集結召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

日前19個民團已送出罷免選區藍委第一階段連署，民進黨團總召柯建銘也持續呼籲大罷免潮，藍營不甘示弱，也發動以罷制罷，綠委張宏陸、蘇巧慧都被點名。新北市6名民進黨立委今（7日）召開記者會表示，民團現在發動罷免是要讓國會回復秩序，沒想到國民黨不思悔改反而要以罷制罷的惡劣行動，既然局勢發展成這樣，身為立委應該當人民的幫手，作為新北市黨部也不再沈默，新北市黨公職一起做民團後盾，提供連署站點及代收代送服務，協助進入第二階段的連署，也會居中協調，絕對尊重民團意志，民進黨公職絕不搶風頭。

綠委張宏陸表示，民團對藍委提出罷免是因為過去一年來毀憲亂政，造成大家對台灣不安，除了亂刪預算通過不合理法案，現在人民更擔心未來三年藍白繼續通過破壞台灣法案，引起人民很大恐慌是一個例子，民團才會發出罷免，但對我們新北三位，全部都是國民黨發動的，大家可以看，譬如發動罷免他的是現任國民黨青工會主任，一開始還否認，但國民黨部主委就在旁邊。

張宏陸指出，而樹林選區蘇巧慧這邊是民眾黨樹林區黨部副主任發動，這都不是公民團體主動來做的罷免行動，都是國民黨為了政治目的，且他們的連署站完全沒有人，卻可以拿出上千份連署書，如果不是國民黨很會變魔術，自己真的很佩服怎麼能無中生有。罷免理由也很荒謬，說是因為爭取捷運、讓全國長者可以用敬老卡坐火車，達成的政見也可以是理由，要請全國民眾眼睛睜亮，這些都是國民黨做的不是公民團體。

綠委吳琪銘表示，自己昨天真的很感慨，他們連署站都空無一人，昨晚卻說連署達到三千多份，真的見到鬼了，哪有一夜之間差這麼多，他們罷免理由是能見度低，擔任立委以來，自己期勉不要淪為政治口水，要為地方服務，希望不要淪為政治口水。好好為百姓地方做建設、服務是當民代應該做的，而不是口水和作秀。

綠委蘇巧慧表示，遺憾看到昨天國民黨送入連署書，宣稱張宏陸吳琪銘蘇巧慧被罷免連署書達標有數千份，但過年後在各選區設立的連署攤門可羅雀，短短幾天卻有數千份，不禁懷疑這是什麼樣的計謀、策略？今天新北市六位綠委站在一起，一起來反對國民黨的惡罷，國民黨成為國會多數後完全毀憲亂政，亂刪總預算，狀況荒謬，大家有看到這兩天去農民節，藍委在台上不斷解釋刪除預算不會影響大家權益，事實上刪除農委會業務費影響到老農津貼，難道不是損害農民權益？還有文化幣等等。

蘇巧慧直言，民團現在發動罷免是要讓國會回復秩序，沒想到國民黨不思悔改，反而要以罷制罷的惡劣行動，莫名其妙到極點。在她的選區，國民黨哪裡不好去連署，居然在鶯歌公有市場前面，這些排水修繕、擋住的電梯都是她跟中央爭取的，一項項政績說明三位委員都很認真，國民黨提罷免真的看不懂，既然局勢發展成這樣，身為立委應該當人民的幫手，作為新北市黨部也不再沈默，新北市黨公職一起做民團後盾，協助大家讓國家恢復秩序。

綠委李坤城指出，看到國民黨對新北、台北立委提出罷免，理由荒誕不經，連署站更門可羅雀，相當懷疑第一階段連署書是否偽造，若是偽造要負相關法律責任，過年期間常遇到民眾問要在哪裡連署，接下來的第二階段公民連署無論是立委、議員，都會努力跟民團站在一起分進合擊，把不適任的藍委拉下來，一起當民團後盾。

綠委林淑芬直言，國民黨罷免行動背後有戰略思維，其實是故意要混淆為何民團要罷免藍委的目的，藍白摧毀台灣民主，毀憲亂政，民團才提出罷免，國民黨戰略是要罷免綠委，民團的訴求就不被討論，整個焦點就會聚焦在你罷免我、我罷免你，層次會拉低到只是罷免，因為他們故意讓大家看不清楚。

綠委吳秉叡也強調，古人的名言天下興亡匹夫有責，民團不需要陷入這樣的政治對抗，但民團站出來罷免藍委是不得已的，不做不行啊，新北市所有公職人員都有很多服務處，新北有很多北漂族群，呼籲所有立委、議員都在服務處協助進入第二階段的連署，因為連署人數必須超過10%，一定要很多人手來協助，如果有戶籍地在中南部、桃園、東部的新莊民眾願意連署，可以到服務處來填寫，蒐集完後會統一送給在這些選區發動罷免的民團，讓民團第二階段連署能得到更多助力。

至於是否代表新北市黨部全力投入罷免戰，蘇巧慧表示，可以看到民團很多意見不盡相同，每個地區進程發展不一，黨部第一責任是串連、溝通、協調每一個人的狀況，尊重每個公職意願後，協助他們做為民團後盾，新北市黨部會協調統合各公職進程，尊重各公職意願，更尊重民團意見，整個狀況完全符合賴清德主席對罷免藍委事件態度，罷免是民團發動讓國會恢復秩序的行為，民進黨公職絕不搶風頭，因為國家是大家的。

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