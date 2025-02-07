連署罷免傅崐萁民眾遭上門「關心」縣府認不妥　綠委酸戒嚴唯一品牌

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民團發起了「微光花蓮，拔傅行動」，號召罷免國民黨總召傅崐萁，日前第一階段連署達標、已到中選會送件。然而，卻有當地民眾收到縣府人員上門關心，詢問「罷免是本人簽的嗎？」被質疑是查水表。花蓮縣政府事後坦言，行政調查的「實地查核」造成觀感不佳，已進行檢討改進。綠委林楚茵今（7日）批評，違法「查水表」竟然在花蓮縣政府眼裡只是觀感不佳？國民黨果然是戒嚴唯一品牌。

一名花蓮當地民眾透過LINE訊息並附上現場照片，曝光當時狀況：「有自稱是花蓮市戶政事務所人員來我家按門鈴，說是受中選會委託來拜訪了解，罷免單是我本人嗎？基於公平公正原則。我問她，這是傳說中的查水表嗎？她回說不是，莫名其妙地說沒事就離開了。一般會有中選會委託戶政人員到府訪談嗎？」

針對相關規範，中選會強調，地方選委會寄送查詢單，應符合法定要件，而非可恣意為之，也不得以電話查詢，更不得以面訪等方式替代。

針對戶政人員登門查核並關切連署情形，花蓮縣府民政處副處長吳俊毅坦言，「站在選委會立場是不可以的」，但行政調查仍在權責範圍內，執行方式有調整空間。花蓮縣政府也坦言，戶政人員實地查核的作法「確實造成觀感不佳」，接獲民眾意見後，已立即檢討並改進相關程序。

對此，綠委林楚茵批評，大罷免傅崐萁怕了，國民黨果然是戒嚴唯一品牌，先有台北市長蔣萬安找警察跟監名嘴Grace，現有徐榛蔚轄下的花蓮縣戶政事務所針對罷免連署人登門「查水表」，國民黨只是成為國會多數就敢「復辟戒嚴」，以老派、粗暴且「違法」的手段打壓人民。如果罷免傅崐萁不成，恐怕臺灣連最基本的民主都要被沒收。

林楚茵強調，罷免是憲法保障的基本人權，戶政機關、選務機關都應依法行政與辦理業務，花蓮縣的戶政人員不是「傅隨組織」，更不是徐榛蔚的「東廠」，違法「查水表」竟然在花蓮縣政府眼裡只是觀感不佳？民主台灣越過中央山脈竟然成為獨裁威權的「傅氏王朝」嗎？徐榛蔚還不出面道歉？不想被軟土深掘，罷免藍委才能守護民主。