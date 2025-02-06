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柯建銘收「殺全家」恐嚇信！逐一點名附暗殺方式　刑事局緊急追查

▲▼民進黨團 召開 協尋韓院長 剛開工詐騙集團 又出來了 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）
▲民進黨立院黨團總召柯建銘遭歹徒恐嚇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張君豪／台北報導

立法院今6日朝野協商，討論會期開議及選罷法覆議案。民進黨團總召柯建銘第三輪發言，透露自己近來收到恐嚇信，揚言殺他全家大小。包含綠委郭昱晴、黃捷、吳思瑤、陳培瑜等都收到該封標題為「柯建銘全家已被列入暗殺名單！」的恐嚇信件，信件內容列出柯建銘所有家人名單，還包含暗殺方式、時間等。

柯建銘透露周二晚間封一封針對他的恐嚇信寄到立委郭昱晴辦公室，揚言暗殺柯建銘全家大小「我兒子、媳婦、女兒、孫子全部公開」，柯建銘當場自陳有歹徒揚言暗殺他全家。

對此立法院長韓國瑜表示，「會親自向警政署反映，說你家裡被威脅，一定要徹查」，對此刑事局證實已成立專案小組調查本案，據了解，因歹徒實體恐嚇信寄到新竹柯建銘的服務處，目前刑事局緊急調派新竹一分局警力到場取回恐嚇信實體，並派鑑識中心指紋組人員對信件進行採證、分析有無指紋或者歹徒DNA可供追查。

據了解，綠營立委郭昱晴、吳思瑤、黃捷等人也都收到恐嚇電郵，刑事局也派遣科技犯罪偵查中心人員進行數位採證，並分析歹徒寄發恐嚇電郵的IP等網路資料，刑事局將全力追查涉嫌恐嚇多名立委的狂徒，據悉，警方研判歹徒應為台灣本地不滿時局的政治狂熱者，目前正擴大追查。

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