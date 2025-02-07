快訊／水原一平遭判4年9個月！　法院上懺悔：對大谷很抱歉

▲大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊選手大谷翔平的前翻譯水原一平，因涉嫌盜用大谷翔平近1700萬美元（約台幣5.6億），在6日遭洛杉磯法院判刑4年9個月，還必須償還欠款，出獄後可能遭驅逐出境。水原也在法庭上表示，「我對大谷選手真的非常抱歉，我已經準備好接受這個結果。」

根據NHK報導，水原涉嫌從大谷的銀行帳戶中非法轉帳，被控銀行詐欺等罪名。洛杉磯聖塔安娜（Santa Ana）聯邦法院6日判處水原4年9個月的監禁，也必須向大谷償還近1700萬美元，並支付美國國稅局（IRS）100萬美元的未繳稅款。此外，水原在服刑完畢後，可能還會面臨驅逐出境。

判刑前，水原在法庭上對自己的行為表達懺悔，「我對大谷先生所做的一切感到無比抱歉。我知道道歉無法彌補我犯下的罪行，這個錯誤將影響我一輩子，我已經準備好接受應有的懲罰。」

判決結束後，台灣時間7日早上6時45分左右，水原現身法院外，面對聚集的媒體記者，水原始終保持沉默，未作任何回應，隨即乘車離開。

水原被控從大谷的銀行帳戶中竊取了近1700萬美元，用來償還他積欠的地下賭莊債務，還在報稅時偽造資料，隱瞞自己的行為。他最終也承認了銀行詐欺與逃漏稅罪名。

除了盜用大谷的資金來還賭債外，水原還利用這些錢購買了一批簽名棒球卡，價值約32.5萬美元（約台幣1000萬元）。這些卡片原本打算轉售，但目前大谷已向聯邦法院申請，要求將這批球員卡納入資金追回計畫。