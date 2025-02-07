烏俄和平計畫內容曝光！　川普要求4／20停戰

▲川普提出的和平計畫要求澤倫斯基和普丁在4月20日停火。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）證實將於下週舉行的慕尼黑安全會議（MSC）中，宣布烏克蘭和平計畫。有烏克蘭當地媒體曝光計畫核心內容，包含雙方在4月20日停火、禁止烏克蘭加入北約等，但基輔當局駁斥內容真實性，強調這很可能是俄羅斯的宣傳戰術。

烏克蘭媒體Strana在報導中指出，美國總統川普（Donald Trump）準備提出的烏克蘭和平計畫，目標是在2025年復活節前結束俄烏戰爭，主要核心內容包含要求雙方在4月20日之前停火、禁止烏克蘭加入北約（NATO）、並要求烏克蘭接受俄羅斯對已併吞領土的主權。

這份尚未獲得證實的計畫目前在烏克蘭政治與外交圈內流傳，內容還提到將由歐洲國家主導建立一個非軍事區（demilitarized zone），可能會有英國部隊駐守其中。

計畫還要求烏軍從俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區撤軍，而美國軍隊不會參與這個歐洲主導的非軍事區維和行動。

▲烏克蘭軍隊去年8月在庫爾斯克地區發動反攻。（圖／路透）



此外，該計畫包含美國繼續提供軍事支持給烏克蘭，並承諾讓烏克蘭在2030年前加入歐盟（EU），但禁止烏克蘭加入北約。

另一方面，對俄羅斯能源的制裁將在數年內逐步解除，並透過對能源徵收特別關稅來幫助烏克蘭重建。據估計，烏克蘭未來十年的重建成本約為3920億英鎊（約新台幣160兆）。

根據這份計畫，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將在2月初通話，並於2月底或3月初進行面對面會談。計畫目標是在4月20日正式宣布停火，並於5月9日公布雙方同意的戰爭結束條件，烏克蘭政府需停止延長戒嚴令（martial law）並暫停軍隊動員。

然而，烏克蘭總統辦公室已經明確駁斥了這份傳聞中的和平計畫，幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，這項計畫根本不存在，並暗示這類消息可能是俄羅斯的宣傳戰術。

澤倫斯基強調，「俄羅斯的戰爭不只是針對烏克蘭，還是針對歐洲、針對全世界。我現在還不能明確說明談判的架構，因為我們根本沒有共同的計畫。」