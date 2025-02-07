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巴拿馬退出「一帶一路」計畫！　總統證實：已正式通知北京

▲▼巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）。（圖／路透）

▲巴拿馬總統穆里諾宣布退出中國「一帶一路」基礎建設計畫。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）宣布，巴拿馬駐中大使館已經正式通知北京，巴拿馬退出中國「一帶一路」基礎建設計畫的決定。穆里諾在記者會中表示，他不知道自2017年加入「一帶一路」以來，這個計畫到底替巴拿馬帶來那些貢獻。

根據《南華早報》報導，穆里諾6日在記者會上證實，他已指示駐北京的巴拿馬外交官，提交正式的90天通知，撤回該國在2017年與中國簽署的「一帶一路」基礎建設計畫。

穆里諾在記者會上質疑前政府與中國簽署協議的初衷，「我不知道當初簽署這份協議的人是出於什麼目的，這些年來，它到底為巴拿馬帶來了什麼？這個『一帶一路』計畫對我們國家到底有什麼重大貢獻？所以，我的答案是不會參與，這是我做出的決定。」

巴拿馬是第一個加入「一帶一路」計畫的拉丁美洲國家，該國在2017年與台灣斷交，轉而與中國建交，並承認北京對台灣的主權。

對於巴拿馬退出「一帶一路」的決定，中國駐巴拿馬大使徐學淵（Xu Xueyuan）在當地媒體《拉美之星報》發表評論，為中巴關係辯護，提及中資在巴拿馬的基礎建設項目，以及中國市場對巴拿馬農產品的開放，「中國從未給巴拿馬帶來恐懼，反而帶來了平等、尊重與互惠互利。」

至於美國總統川普（Donald Trump）擔憂中國在巴拿馬運河的影響力，穆利諾也回應，北京當局目前並未直接參與巴拿馬運河的管理與營運，強調巴拿馬政府正在對和記港口的經營狀況進行全面審查，若發現任何違規行為，將採取行動。

中國國企中國港灣工程公司在2018年曾中標運河大橋建設案。此外，總部位於香港的和記港口（Hutchison Ports）在2021年獲得了營運巴拿馬運河大西洋與太平洋兩端港口的權利。

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