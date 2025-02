美國24名眾議員籲美台建交！　推決議案「支持廢一中政策」

▲24名共和黨眾議員呼籲川普廢除一中政策,恢復與台灣的正式外交關係。(圖/路透社)



美國24名共和黨聯邦眾議員6日提出決議案,呼籲川普政府廢除「過時、適得其反且不誠實的」一中政策,恢復與台灣的正式外交關係,並與台灣談判雙邊自由貿易協定,及挺台加入國際組織。

這項主要由共和黨籍眾議員帝芬尼(Tom Tiffany)與裴利(Scott Perry)提出的共同決議案(Concurrent Resolution)提到,所謂的一中政策已經過時,無法與台美民眾的利益對接,也無法反映70多年來台灣作為主權獨立國家的明確現實。

決議案表示,鑑於台灣與世界上幾個國家維持外交、文化及經濟聯繫,顯示台灣明確且無可爭議的獨立於中國,美國總統應該放棄一中政策,承認台灣是獨立國家、不受中國統治,也不包括在其領土範圍內的客觀現實。

決議案呼籲美國總統承認台灣民選政府的合法性、正常化雙邊外交關係並允許兩國互派大使;總統應該撤銷限制美台官員正常溝通及互動的機構指導方針。此外,美國貿易代表署(USTR)應啟動與台灣簽訂自由貿易協定的正式談判。

