超扯！台南東區公所主秘「就任馬上連休2個月」　然後退休

▲台南議員王家貞指控東區公所新任主秘吳淑鳳，一上任就請長假到3月中旬，接著就退休。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員王家貞指控東區公所新任主秘吳淑鳳，今年1月20日上任後，就請長假到3月中旬，接著就無縫銜接退休，等於就任新職後，退休前都不用實際上班，王家貞怒批這種人事安排實在荒腔走板，質疑市府將東區市民視為次等公民。

王家貞指出，原任職東區公所陳俊達主秘因表現優秀出色、1月20日榮升大內區長，東區主秘缺職由安平區戶政所吳淑鳳主任接任，市議員王家貞對於市府人事如此的安排原表示尊重、肯定及期待。但東區新任主秘吳淑鳳從1月20日報到就職後，就迅雷不及掩耳的遞出以特休、加班補休、出差補休等名目，申請長期休假單至3月中旬，更令人傻眼的是，吳淑鳳到職當日即申請長期休假，結束後立即無縫接軌啟動退休養老，換句話表示，自1月20日起至3月中旬東區公所主秘只有代理人，「正宮」休假不用上班直接到退休。

王家貞表示，她詢問民政局姜淋煌局長人事安排的原委，並接到吳淑鳳透過電說明，吳用客氣的語氣、堅定地態度明確表示，她長期在戶政系統任職，對於區公所業務並不熟悉，學習上會產生困境，就算努力學習熟稔後，她任職不到1年時間同樣會提出退休申請，所以真的無心在新職務上花費時間及精力，況且其退休申請已進入程序，待長期休假結束後，即進入退休規劃，相關安排已成定局，是不變的事實。

王家貞為此召開記者會，要求市府副秘書長殷世熙、民政局姜淋煌局長及東區公所黃炳元區長，以及東區公所吳淑鳳主秘本人列席，但吳並未出席。王家貞怒問，吳主秘提出退休申請難道市政府不知曉？把1位即將屆齡退休並明白表態無心勝任主秘一職的人選，安置在東區公所主秘這種重要職位，是把東區市民當成什麽了？東區居民在市府眼裡是次等公民？

王家貞強調，在工作職場上休假、退休是法定賦予的權益，不容許任何人剝奪，她也尊重吳淑鳳行使她的權益，但王家貞表示要替東區民眾及區公所抱屈，市政府為何要將一位退休在即的公務員，轉調到東區公所擔任主秘重要之位？為什麽不讓她就在原單位安平戶政所安穩退休呢？區公所主任秘書是區長不可或缺的左膀右臂，其重要性不可言喻，而現在東區新主秘報到任職後不到1天的時間，立即提出申請長假，休完長假後旋即辦理退休養老，市府此般讓人霧裡看花的「神級」操作，為何會有如此荒腔走板的決定？

市府副秘書長殷世熙指出，東區主秘長期請假，的確會造成公所的困擾，此時區長的責任會加重，期許民政局姜局長儘速找到優秀的新主秘人選入職。民政局長姜淋煌表示，其實在民政系統上戶政及區公所業務間是没有所謂專業問題，因此由戶政調動到區公所主秘並没有不恰當的情形，完全是個人認知上的問題。況且是將吳主秘調動到區公所的人事定案後，才得知對方要提出退休申請規劃，為了保障東區市民的權益，會協助加速其退休流程，並在1個半月內找到優秀合適的人員，為東區居民服務。

黃炳元區長也表示，主秘對公所而言是非常重要的職務，但面對此事，已與所有主管商議溝通並達成共識，會將公所所有業務處理好，同時也期待市政府儘速指派合適認真的人選，一起為東區民眾服務。

王家貞要求市政府副秘書長及民政局長給東區一個保證及承諾，尋覓出一個願意為東區民眾打拼謀福的主任秘書。