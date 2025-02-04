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台南推出彩繪泥塑保存補助　文資處邀寺廟共同守護文化瑰寶

▲台南市政府為進一步協助廟宇維護屬於自身的文化瑰寶，2025年首次推出彩繪泥塑工藝的保存補助，希望攜手延續傳統工藝的璀璨生命力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府為進一步協助廟宇維護屬於自身的文化瑰寶，2025年首次推出彩繪泥塑工藝的保存補助，希望攜手延續傳統工藝的璀璨生命力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市以深厚文化底蘊和濃厚宗教氛圍聞名，廟宇密度冠居全國，更擁有「眾神之都」的美稱。廟宇作為信仰中心，也蘊含非常豐富的工藝作品，其中以彩繪與泥塑為重要代表，台南市政府為進一步協助廟宇維護屬於自身的文化瑰寶，2025年首次推出彩繪泥塑工藝的保存補助，希望攜手延續傳統工藝的璀璨生命力。

台南市文化資產管理處說，台南許多廟宇中隱藏著國內多位工藝大師的精彩作品，有些甚至已存續達50年以上，皆具重要文化藝術價值，然而長年煙燻與風化導致剝落、褪色等劣化現象，若未能妥善保存，這些珍稀的文化遺產將面臨消失的危機。因此，文資處特別訂定「寺廟彩繪及泥塑工藝保存修護補助要點」，提供寺廟管理單位申請經費補助。若申請補助的計畫通過審查，最多可獲得保存及修護總經費一半的補助，且如果能與大專院校合作辦理，在審查時還能獲得額外分數，期待藉此促進修復實務經驗的交流與人才的培育。

▲台南市政府為進一步協助廟宇維護屬於自身的文化瑰寶，2025年首次推出彩繪泥塑工藝的保存補助，希望攜手延續傳統工藝的璀璨生命力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，文資處推出「寺廟彩繪及泥塑工藝保存修護補助要點」，正是期望透過公、私部門攜手合作，展開彩繪、泥塑等工藝作品的保存與專業修護工作，以期延續傳統工藝的生命力，誠摯邀請各寺廟踴躍申請補助，與市府共同守護屬於全民的文化資產和城市文化認同。

有意申請的寺廟管理單位，請於2025年3月1日至3月31日開放申請期間，備妥申請書、計畫書（一式5份）、設立登記相關證明等文件，於截止日前掛號郵寄或親自送達文資處。申請文件可至文資處官網「便民服務-補助案申請與核銷文件-2025年度台南市文化資產管理處寺廟彩繪泥塑工藝保存修護補助作業受理申請期間及經費額度」下載。如需專人說明，可洽06-2213569 分機613 遺址古物組蔡小姐。

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