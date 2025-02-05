買煎餃1顆焦掉！台南男鬧攤販5天逼登報道歉　「吃掉會得癌症」

▲男子買煎餃說有一顆燒焦，連續多日大鬧攤販逼登報道歉。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者劉人豪／台南報導



台南一名李姓男子，去年到攤販買煎餃，說有一顆煎餃焦掉，攤販願意更換但他拒絕，連續多天大鬧攤位，說攤販詐欺、侵占，「吃焦的煎餃會得癌症、會生病」，要求攤販登報道歉，台南地院依社會秩序維護法，罰李男8000元。

根據判決，李男2024年12月4日向攤位買煎餃10顆，稱其中有1顆煎餃焦掉要更換，林女答應更換或退款，李男卻拒絕，將煎餃放在攤位上並打電話報警，警察到場後，林女表示願更換或退款，李男仍拒絕並離開。隔天李男再次前往攤販要求給煎餃，林女欲將保存的煎餃交給李男，李男又稱不要並直接離開。6日李男又跑去攤位，大聲嘶吼稱林女詐欺、侵占，說吃焦的煎餃會得癌症、會生病、要求林女登報向其道歉後離開。

7日李男又準備大筆現金至攤位，表示要向林女購買燒焦、臭酸的煎餃，林女表示並無販售此種煎餃，李男將現金紙鈔丟在攤位、拒絕拿走，並要求林女打電話請警察處理後離去，警方到場清點現金並開立收據，10幾分鐘後，李男返回攤位要求取回現金，林女說現金已由警方帶回，李男即離開。11日李男又到攤位要求取回現金，並稱賣煎餃會失德、影響後代子孫，隨即離去。

警詢時，李男坦承有購買煎餃及打電話報警等事實，但矢口否認有何藉端滋擾之行為，辯稱不可能記住那麼多事情，且有吃藥，很多事情會遺漏掉，要買煎餃而已，沒有糾紛，有講說煎餃焦黑會得癌症，「買個煎餃都不能有意見嗎？如果說不要醬油、不要辣，諸多要求的話，也算妨害社會秩序、滋擾嗎？」

法院認為，李男連續多日反覆前往攤位，要求更換煎餃又加以拒絕、電聯警方到場、要求給煎餃又拒絕、大聲嘶吼指稱林女詐欺、侵占、煎餃吃掉會得癌症、會生病、要求林女登報道歉、要求購買燒焦、臭酸煎餃、丟撒現金紙鈔、大聲嚷嚷要求取回現金、指稱林女賣煎餃會失德、影響後代子孫等，顯已逾越處理該事端所容許合理範圍，依社會秩序維護法裁罰李男8000元。