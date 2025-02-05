　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

買煎餃1顆焦掉！台南男鬧攤販5天逼登報道歉　「吃掉會得癌症」

▲▼煎餃,鍋貼,餃子,水餃。（圖／翻攝自pixabay）

▲男子買煎餃說有一顆燒焦，連續多日大鬧攤販逼登報道歉。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者劉人豪／台南報導

台南一名李姓男子，去年到攤販買煎餃，說有一顆煎餃焦掉，攤販願意更換但他拒絕，連續多天大鬧攤位，說攤販詐欺、侵占，「吃焦的煎餃會得癌症、會生病」，要求攤販登報道歉，台南地院依社會秩序維護法，罰李男8000元。

根據判決，李男2024年12月4日向攤位買煎餃10顆，稱其中有1顆煎餃焦掉要更換，林女答應更換或退款，李男卻拒絕，將煎餃放在攤位上並打電話報警，警察到場後，林女表示願更換或退款，李男仍拒絕並離開。隔天李男再次前往攤販要求給煎餃，林女欲將保存的煎餃交給李男，李男又稱不要並直接離開。6日李男又跑去攤位，大聲嘶吼稱林女詐欺、侵占，說吃焦的煎餃會得癌症、會生病、要求林女登報向其道歉後離開。

7日李男又準備大筆現金至攤位，表示要向林女購買燒焦、臭酸的煎餃，林女表示並無販售此種煎餃，李男將現金紙鈔丟在攤位、拒絕拿走，並要求林女打電話請警察處理後離去，警方到場清點現金並開立收據，10幾分鐘後，李男返回攤位要求取回現金，林女說現金已由警方帶回，李男即離開。11日李男又到攤位要求取回現金，並稱賣煎餃會失德、影響後代子孫，隨即離去。

警詢時，李男坦承有購買煎餃及打電話報警等事實，但矢口否認有何藉端滋擾之行為，辯稱不可能記住那麼多事情，且有吃藥，很多事情會遺漏掉，要買煎餃而已，沒有糾紛，有講說煎餃焦黑會得癌症，「買個煎餃都不能有意見嗎？如果說不要醬油、不要辣，諸多要求的話，也算妨害社會秩序、滋擾嗎？」

法院認為，李男連續多日反覆前往攤位，要求更換煎餃又加以拒絕、電聯警方到場、要求給煎餃又拒絕、大聲嘶吼指稱林女詐欺、侵占、煎餃吃掉會得癌症、會生病、要求林女登報道歉、要求購買燒焦、臭酸煎餃、丟撒現金紙鈔、大聲嚷嚷要求取回現金、指稱林女賣煎餃會失德、影響後代子孫等，顯已逾越處理該事端所容許合理範圍，依社會秩序維護法裁罰李男8000元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」　抵台吐22字心聲
青鳥為罷免「出征路易莎」　媒體人轟：惹得天怒人怨看還有誰支持
寒假只有15天！台南「今提早開學」
川普下令「若遭暗殺身亡」　將徹底殲滅伊朗
快訊／辜嚴倬雲辭世　享嵩壽105歲
16歲少年無照騎車被轉彎休旅車撞飛！腳當場斷了
鄭家純：日本大醫院是真的不像台灣一樣　親曝友人經驗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前男友殺死同居人！鄰居目睹「大黑垃圾袋棄屍」　她竟幫清理現場

快訊／高雄某公園驚見男性焦屍！　晨運民眾嚇壞急報警

恐怖瞬間曝光！基隆小客車深夜闖紅燈　雙載機車慘遭撞飛

屏東潮和國小旁「機車頻闖自行車道」　警開出110張紅單

16歲少年無照騎車被轉彎休旅車撞飛！腳當場斷了　驚悚畫面曝

買煎餃1顆焦掉！台南男鬧攤販5天逼登報道歉　「吃掉會得癌症」

屏東輔英醫院資材室火警　消防5分鐘撲滅火勢

家長注意！ 　大量學生染毒就醫「5徵兆防變喪屍」

大年初四賣場生意好！苗栗婦趁機摸走4洋酒禮盒　還專挑貴的

快訊／東港輔英醫院火警！資材室狂冒白煙　警消急救援

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

前男友殺死同居人！鄰居目睹「大黑垃圾袋棄屍」　她竟幫清理現場

快訊／高雄某公園驚見男性焦屍！　晨運民眾嚇壞急報警

恐怖瞬間曝光！基隆小客車深夜闖紅燈　雙載機車慘遭撞飛

屏東潮和國小旁「機車頻闖自行車道」　警開出110張紅單

16歲少年無照騎車被轉彎休旅車撞飛！腳當場斷了　驚悚畫面曝

買煎餃1顆焦掉！台南男鬧攤販5天逼登報道歉　「吃掉會得癌症」

屏東輔英醫院資材室火警　消防5分鐘撲滅火勢

家長注意！ 　大量學生染毒就醫「5徵兆防變喪屍」

大年初四賣場生意好！苗栗婦趁機摸走4洋酒禮盒　還專挑貴的

快訊／東港輔英醫院火警！資材室狂冒白煙　警消急救援

汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」對話全被截圖 抵台吐22字心聲

陸反制美關稅　分析：仍為外交談判保留空間

台南女子在特力屋前不慎自撞自行車停放架　幸無人傷亡

日男主播自爆遭「性朝貢」逆轉了　炎上黑歷史再回顧

日本流感大流行！前台大醫待8天全身而退　「防疫7小物」曝

前男友殺死同居人！鄰居目睹「大黑垃圾袋棄屍」　她竟幫清理現場

快訊／高雄某公園驚見男性焦屍！　晨運民眾嚇壞急報警

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機：小心這些症狀

33歲陳品捷回鍋悍將當教練　談生涯最大遺憾是金手套

屏東獨居男摔倒爬不起...急喊鄰居求助　警消急送醫

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

社會熱門新聞

獨／「深海閻王」淪色狼　滿頭白髮上銬畫面曝

內埔摸彩連2年同一人中汽車　屏東檢出手要查了

竹聯幫幫主病逝　他接任幫主呼聲最高

女師偷吃人夫！傳訊約「極樂多人房」

女警露乳溝拜年遭關切　長官說話了

醫偷吃女病患4次　調情8字成鐵證

天道盟主妹婿遭斷腿！保鑣被砍命危　 警防黑幫大火併

正妹警「薄紗露乳溝」性感拜年　火辣影片秒下架

精舍命案　3聲押禁見、1交保

四方電巴14輛公車法拍賣出36萬

拍臀撩妹「屁股有肉」挨告　孫生遭判5月

彰化男遭情殺棄屍圳溝　單親3寶媽與前男友遭逮

台中商銀有內鬼通風報信　金管會稽核員洩密沒拿好處獲緩刑

學生當藥頭！　「喪屍菸彈」流竄校園

更多熱門

相關新聞

台南推出彩繪泥塑保存補助邀寺廟共同守護文化瑰寶

台南推出彩繪泥塑保存補助邀寺廟共同守護文化瑰寶

台南市以深厚文化底蘊和濃厚宗教氛圍聞名，廟宇密度冠居全國，更擁有「眾神之都」的美稱。廟宇作為信仰中心，也蘊含非常豐富的工藝作品，其中以彩繪與泥塑為重要代表，台南市政府為進一步協助廟宇維護屬於自身的文化瑰寶，2025年首次推出彩繪泥塑工藝的保存補助，希望攜手延續傳統工藝的璀璨生命力。

台南市新任社會局長郭乃文暨7區長宣誓就任

台南市新任社會局長郭乃文暨7區長宣誓就任

地震災損重建台南市學校全面完成整備師生安心開學

地震災損重建台南市學校全面完成整備師生安心開學

台南春節觀光熱潮連3年突破千萬人次

台南春節觀光熱潮連3年突破千萬人次

元宵節觀賞鹽水蜂炮務必穿戴適當防護裝備

元宵節觀賞鹽水蜂炮務必穿戴適當防護裝備

關鍵字：

台南煎餃糾紛社會法院

讀者迴響

熱門新聞

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

大S、具俊曄最後甜蜜合影公開了

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

汪小菲現任妻Mandy淚崩！揭他狀態求情：不要網暴

獨／「深海閻王」淪色狼　滿頭白髮上銬畫面曝

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸：痛苦都他造成的

內埔摸彩連2年同一人中汽車　屏東檢出手要查了

辜嚴倬雲辭世　享嵩壽105歲

竹聯幫幫主病逝　他接任幫主呼聲最高

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面