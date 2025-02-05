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社會 社會焦點 保障人權

1顆焦了！奧客狂鬧小吃攤5天「要買臭酸煎餃」　台南男挨罰8千

▲台南1名李姓男子，向林姓女攤販買10顆煎餃，認其中1顆煎餃焦掉，連續3天到林女攤位責難嘶吼，要求林女登報道歉等滋擾行為，被台南地院裁罰8000元。（圖／記者林東良攝）

▲台南1名李姓男子，向林姓女攤販買10顆煎餃，認其中1顆煎餃焦掉，連續3天到林女攤位責難嘶吼，要求林女登報道歉等滋擾行為，被台南地院裁罰8000元。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

無奇不有！台南1名李姓男子，2024年12月向林姓女攤販買10顆煎餃，認其中1顆煎餃焦掉，連續3天到林女攤位責難嘶吼，要求林女登報道歉，甚至往攤位丟撒大把鈔票，表示要買燒焦、臭酸的煎餃遭拒，林女不堪其擾報請市警永康分局處理，警方將李男依社會秩序維護法移送裁處，台南地院法官重罰李男8000元。

判快指出，2024年12月4日上午6時30分許，李男在台南市永康區向林姓女攤商購買煎餃10顆後，表示其中有1顆煎餃焦掉要更換，林女同意更換或退款，但李男將煎餃放在攤位上並打電話報警，警察到場後，林女表示願更換或退款，李男仍拒絕並離開。同月5日上午7時許，李男再次前往要求林女交付煎餃，林女欲將做好的煎餃交給李男，李男又稱不要並直接離開。

同月6日上午7時許，李男又至林女攤位，大聲嘶吼指稱林女詐欺、侵占，該顆煎餃吃掉「會得癌症、會生病」，要求林女登報向他道歉等語，而後逕自離去。同月7日，李男又準備大筆現金至林女攤位，表示要向林女購買燒焦、臭酸的煎餃，林女表示沒有賣這種煎餃，李男直接把紙鈔丟在攤位拒絕拿走，並要求林女打電話請警察處理並逕自離去，警方到場清點現金並開立收據，10幾分鐘後，李男復返回攤位大聲嚷嚷要求取回現金，林女告知現金已由警方帶回，李男即離開。同月11日上午7時許，李男再至林女攤位要求取回現金，並稱賣煎餃會失德、影響後代子孫，隨即離去。

永康分局指出，李男藉攤商販賣煎餃燒焦，大聲嘶吼、丟撒現金紙鈔等方式，滋擾公共場所，依《社維法》將李男移送台南地院新市簡易庭裁處。

李男在警詢時，雖坦承有向林女購買煎餃及打電話報警等事實，惟矢口否認有何藉端滋擾之行為，辯稱：「我不可能記住那麼多事情，且我有吃藥，很多事情我會遺漏掉」。

法官認為，李男所為依一般社會大眾觀念判斷，顯已逾越處理該事端所容許之合理範圍，而達於滋擾公共場所安寧秩序之程度，其所為已違反社會秩序維護法第68條第2款藉端滋擾公共場所之規定。且李男雖辯稱其有在服用藥物等語，惟依其所述，其於服用藥物後之副作用，應係事後易於遺忘已發生之事，並無致其於行為當下心神喪失、精神耗弱而應不罰或減輕處罰之情事存在，尚難為有利被移送人之認定，而處李男罰鍰新台幣8000元。

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