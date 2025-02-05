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今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

（圖／氣象署）

▲最新衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

午後變天！中央氣象署觀測，今天清晨最低溫出現在苗栗縣西湖的6.5度。氣象署提醒，今日下半天水氣增加，晚間基隆北海岸、東北部山區有局部較大雨勢發生機率；此外，周五晚至周六強烈大陸冷氣團或寒流南下，各地氣溫下降。

氣象署指出，今天寒流逐漸減弱，不過清晨仍非常寒冷，高雄以北、東北部低溫9至12度，其他地區13、14度，局部近山區溫度更低；白天北部、宜花仍偏冷，高溫約16至18度，其他地區20至22度。

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氣象署說，降雨方面，上半天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，花東及中南部山區有零星短暫雨；下半天水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區雲量增多，中南部山區有零星短暫雨，晚間基隆北海岸、東北部山區有局部較大雨勢機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署表示，周四至周五白天各地早晚天氣仍較冷，水氣仍多，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周五晚至周六強烈大陸冷氣團或寒流南下，各地氣溫下降，桃園以北及東半部有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署提醒，周日至下周一清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，下周一白天冷空氣減弱，各地氣溫逐漸回升，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北亦有零星短暫雨；下周二早晚天氣仍涼，環境偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨。

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