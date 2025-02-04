下波再挑戰寒流「有機會更冷」　粉專：會冷一段時間

▲寒流將影響到明天，周五下半天起又有另一波冷空氣挑戰寒流等級。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團今天(4日)升格寒流，預計影響到明天，周四回溫，不過周五下半天起又有另一波強冷空氣來襲，氣象粉專指出，下一波強度可達寒流等級，有機會比這波更冷，未來一周冷空氣很活躍，會冷一段時間。

強冷空氣發威，今晨全台前10大低溫都在9度或以下，包括新北五股出現7.1度低溫，新北石碇7.7度，馬祖南竿7.8度，苗栗三灣7.8度，新北淡水7.9度，馬祖東引8.3度，桃園楊梅8.3度，新北石門8.3度，馬祖北竿8.6度，金門金城8.6度，新竹湖口8.6度，新竹關西8.9度，基隆七堵8.9度，桃園平鎮8.9度，台北文山9.0度，新竹寶山9.0度。

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波冷空氣比預期強一些，氣象署升格為「寒流」！這波寒流預計影響到明天，周四至周五午前冷空氣短暫減弱，溫度回升。

不過粉專指出，周五下半天起，另外一波強烈冷氣團再度來襲，預估可達寒流等級，有機會比這波更冷一點。未來一周冷空氣很活躍，會冷一段時間，提醒大家要做好準備。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署預報指出，今明兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷，明天華南雲雨區東移，中部以北及東北部轉為有局部短暫雨，東部、東南部地區有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。周三到周四寒流稍減弱，各地天氣仍較涼，華南雲雨區東移，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署表示，周五晚間至周六強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。2月9日至10日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，10日白天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。