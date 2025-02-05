急凍4天！　下波寒流機率高

▲吳德榮說，最新歐洲模式周六晚間8時850百帕氣溫及風場模擬圖顯示，零度（紅）線觸及北部陸地，冷空氣較這波略強。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周五中午起另一波強冷空氣迅速南下，周六至下周一晨強冷空氣籠罩，其強度已調得比這波略強，挑戰入冬以來第3波寒流的機率高。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，這波寒流平地的最低氣溫，為周二晚出現在新北石碇區的5.9度，今晨截至本島各縣市平地的最低氣溫前3，依序為苗栗西湖鄉6.9度，新北石碇區、基隆七堵區7.5度，嘉義梅山鄉7.9度，各地區平地的最低氣溫約在8、9度。

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吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日寒流影響，各地中層雲量略增，部分山區及東半部偶有局部短暫雨的機率，平地乾冷，今早晚及周四晨部分平地仍有10度以下的最低氣溫，3000公尺以上高山偶有零星小雪的機率。



吳德榮說，周四至周五上午寒流減弱，氣溫漸升，明顯回暖，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；最新各國模式模擬調整漸趨一致，周五中午起另一波強冷空氣迅速南下，氣溫遽降，越晚越冷。

吳德榮提醒，周六至下周一晨強冷空氣籠罩，其強度已調得比這波略強，挑戰入冬以來第3波寒流機率高；周五中午起至周六，北部及東半部有局部短暫雨；周日至下周一晨水氣減少，西晴、東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮分析，下周一白天至下周三冷空氣減弱，氣溫逐日漸升，各地晴朗穩定；下周四下一波冷空氣南下，轉雨降溫、天氣轉變。