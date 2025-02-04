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寒流來襲「最凍探9度」　明下午雨區擴大

▲▼天氣配圖，寒流與冷氣團。（示意圖／屠惠剛攝）

▲寒流持續影響，今晚到明晨最低溫探9度，明天下午北東轉濕冷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流還沒離開，今天(4日)晚間到明天清晨依舊寒冷，中部以北和宜蘭低溫下探9度，明下午雨區擴大，北東溼答答，後續冷空氣減弱，但仍有冷氣團等級，周五晚間起再有下波強烈冷氣團或寒流來襲，周日清晨和下周一清晨最冷，中部以北和宜花低溫僅剩9度，冷空氣強度有機會比這波更強。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今天晚上到明天清晨仍寒流影響，雖強度逐漸減弱，夜晚、清晨依舊寒冷，強度仍有冷氣團等級，其中明天上半天各地多雲到晴，僅花東、恆春半島、中南部山區有零星短暫雨，明天下午水氣增加，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區為零星短暫雨。

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張竣堯指出，雨區有機會持續到周五白天，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，周五之前沒有下雨的地方，因為水氣通過，雲量偏多。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

緊接著將有第二波冷空氣南下，張竣堯表示，周五晚上到周六冷空氣將達強烈冷氣團到寒流等級，雨區限縮為桃園以北、東半部有局部短暫雨，中南部山區為零星短暫雨，其他地區為多雲；下周一白天冷空氣逐漸減弱，下周一基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北為零星短暫雨，下周一和下周二轉乾，下周二僅東半部有零星短暫雨。

溫度部分，張竣堯說明，今天晚到明天清晨中部以北、宜蘭普遍低溫為9到12度，南部、花東約13到15度，今晚到明晨偏冷，明天白天高溫方面，北部、宜花16到18度，中南部、台東回升到20到22度，周三到周五中部以北、宜蘭低溫約12到14度，冷空氣也在大陸冷氣團等級，夜晚、清晨要注意保暖，其他地區低溫約14到16度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯分析，下一波強烈冷氣團或寒流最冷時間點為周日清晨和下周一清晨，相當冷，中部以北、宜花低溫9到11度，其他地區12到13度，寒冷的情況與這波寒流類似，也有機會更強。

降雪機率方面，張竣堯說明，周五前水氣偏多，今天到後天上午，中南部3000公尺以上高山有零星下雪機會，因雨區往北擴展，明天下午到後天為北部3000公尺以上高山有降雪可能；至於周五後下一波冷空氣降雪情況還要觀察，水氣可能沒有這波充沛。

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