兩波寒流急凍「北部最冷剩7度」　一圖看氣溫大怒神

▲一周將有兩波寒流等級強冷空氣急凍。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

一周內連兩波強冷空氣急凍，這波寒流預計影響到明天(5日)，華南雲雨明下午移入，雨區擴大，中部以北、東北部、花東和中南部山區溼答答，周四寒流減弱，不過周五晚間又有寒流或強烈冷氣團直衝，北部低溫下探7度，預估要冷到下周一清晨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，未來一周在寒流或強烈冷氣團交互影響下，各地天氣冷，華南雲雨移入，不僅北部、東半部會有降雨，中南部也會有降雨機會，更添加冷意。

其中今天到明天仍受寒流影響，周四白天寒流減弱，但北方高壓持續南下，帶來很強冷空氣，周五晚上有另一波相當寒流或強烈冷氣團強度的冷空氣，影響到下周一清晨，這一周有兩波很強、類似寒流的冷空氣影響台灣。

目前華南雨已逐漸向東移動，伍婉華說明，目前降雨侷限花東、恆春半島，今天到明天上午為相對較穩定的天氣，大部分地區可見陽光，僅花東、恆春半島、中南部山區有零星短暫降雨；華南雲雨明天下午再度移入，降雨區域變得比較多，中部以北、東北部、澎湖轉短暫雨，花東、中南部山區有零星短暫雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華指出，周四寒流減弱，但華南雲雨零星水氣依舊影響，北部、東半部、中南部山區、澎湖有局部短暫降雨，其他各地雨少；周五晚間有下波寒流或強烈冷氣團影響，迎風面降雨機率高，桃園以北、東半部、中南部山區有零星短暫雨，下周一白天冷空氣減弱、降雨減少，基隆北海岸、東半部有局部降雨，大台北出現零星短暫降雨。

溫度趨勢上，伍婉華分析，昨天跟今天寒流影響下，彰化以北、宜蘭出現10度以下低溫，今明兩天寒流影響，天氣冷，周四寒流減弱，周四到周五白天溫度稍微升，周五晚間又是一波寒流或強烈冷氣團影響，後期溫度又下降。

伍婉華進一步說明，今晚到明天清晨金馬、北部將出現9度低溫，東北部、中部低溫10度到11度，其他各地13到14度，沿海、空曠地區和近山區會更冷。

下波冷空氣強度造成的低溫類似，金馬、北部低溫7到8度，東北部、中部9到10度，其他地區10到11度，沿海、空曠地區和近山區低溫更低；周四到周五白天溫度回升，南部24度，中部、台東21度，其他僅16到17度。

未來幾天仍有追雪機會，伍婉華表示，今晚到明天上午水氣稍少，中部3000公尺以上山區有零星降雪機會，明天下午華南雲雨移入且持續到周四，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪。