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國運級科技成果？　DeepSeek激發中國人民族自豪感

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）。（圖／路透）

文／中央社

中國人工智慧新創公司DeepSeek上月一炮而紅後激發了中國民眾的民族自豪感，甚至被視為「國運級別的科技成果」。

美國華爾街日報中文網今天刊文探討中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）一月底橫空出世後的各種現象稱，DeepSeek因可匹敵美國AI模型而走紅，這在中國激發了民族自豪感。

報導提到，對DeepSeek低成本AI模型的關注上週「血洗」了華爾街，並推動DeepSeek登上美國蘋果手機應用下載排行榜榜首，中國人為此歡欣鼓舞，「deepseek驕傲」表情包席捲了中國社群媒體，在春節假期間增添了節日氣氛；而在為期一週的春節假期間，DeepSeek創辦人梁文鋒位於廣東省的家鄉成為熱門旅遊地。

中國官方以及科技和商界領袖也對DeepSeek讚不絕口。

DeepSeek所在的浙江省官方公布的DeepSeek簡介寫道，「我們要相信，外國的月亮不一定更圓，別人能做到的，我們也能做到，甚至做得更好」。

熱門遊戲「黑神話：悟空」開發商遊戲科學聯合創辦人馮驥稱讚DeepSeek「可能是個國運級別的科技成果」。他在微博寫道，「太幸運了！太開心了！這樣震撼的突破，來自一個純粹的中國公司。」

中國網路安全公司奇虎360的董事長周鴻禕則說，中國在AI競賽中已經趕上美國，要對抗美國的AI技術霸權，中國大模型技術復仇者聯盟戰隊一定有DeepSeek一份。

報導還表示，在中國經濟長期低迷以及可能與美國爆發另一場貿易戰之際，「圍繞DeepSeek的熱議來得正是時候，提振了信心」。

包括英文中國日報在內的數家官媒轉發了美國節目「每日秀」（The Daily Show）的一段影片，該節目主持人強史都華（Jon Stewart）在影片中開玩笑地問道，「中國AI讓美國AI失業了嗎？」

華爾街日報表示，美國對中國高科技設備和高性能晶片的出口管制措施阻礙了中國提升自身技術的能力，但這些措施一直以來都有漏洞，讓中國企業能藉此獲得部分上述技術和晶片。美國政府正試圖堵住這些漏洞，北京當局則批評這些管控措施是為對中國的惡意打壓。

美國智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）兼職高級研究員卡尼亞（Elsa Kania）說，中國將DeepSeek宣傳為一項巨大成功，言詞間透露出自豪和揚眉吐氣之感，也就是在美國採取出管制的情況下，一家中國企業取得了技術進步。

不過，卡尼亞分析，「但人們也清醒地認識到，嘗試利用晶片來卡脖子的美方出口管制措施將繼續產生重大影響，這（DeepSeek）是一項突破，但並沒有從根本上改變競爭格局」。

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