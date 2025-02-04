　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐盟人工智慧法案首批規定出爐　「禁不可控AI」違者開罰11.8億

記者蘇晟彥／綜合報導

歐盟人工智慧法案（AI Act）首批規定於 2日正式出爐，此規定生效後，歐盟監管機構將可以禁止認為存在「不可控風險」的AI系統，違約者將最高開罰3,500萬歐元，正式法案將於8月1日生效。對此，包含Amazon、Google及OpenAI都簽屬此法案，但蘋果、Meta及法國AI先驅 Mistral 等科技巨頭卻並未簽屬。

▼歐盟人工智慧法案（AI Act）正式生效，將可禁止存在「不可控風險」的AI系統。（圖／路透）

▲▼歐盟,歐盟旗幟。（圖／路透）

為促進人工智慧創新，歐盟委員會將發布關於人工智慧系統定義的指南。這旨在協助產業判斷軟體系統是否構成人工智慧系統。而在2日首波規定出爐，將針對AI系統進行風險評估分級，綜合外媒報導，風險大致分為四個等級：

(1) 最低風險 Minimal risk： 不受監管。 (例如：電子郵件垃圾郵件過濾器)

(2) 有限風險  limited risk： 接受輕度監管。(例如：客服聊天機器人)

(3) 高風險high risk： 接受嚴格監管。 (例如：醫療保健建議人工智慧)

(4) 不可接受風險應用： 完全禁止。

最嚴格限制的不可接受風險包括用於社會評分的 AI、以潛意識或欺騙性方式操縱個人決定的 AI、利用年齡、殘疾或社會經濟地位等弱點的 AI、根據外貌預測犯罪的 AI、使用生物辨識技術推斷個人特徵（如性傾向）的 AI、在公共場所收集「即時」生物辨識數據用於執法的 AI、嘗試在工作或學校推斷人們情緒的 AI 以及透過抓取網路或安全攝影機影像來建立或擴展臉部辨識資料庫的 AI。

對此，無論公司總部是否位於歐盟，只要在歐盟境內使用AI相關應用，並沒有遵守相關規定，最高可開罰3,500萬歐元`（約台幣11.9億）或是上個財報年的年收入7%，以高者作為計算。但目前罰款並不會立即生效，所有簽署規定的公司需要開始合乎法規程序，但在8月時主管機關、詳細辦法將會逐一出爐，並同時生效。

但目前歐盟人工智慧法案（AI Act）並不是所有企業都買單，在去年九月正式推出後，僅有100多間公司簽屬，包含Amazon、Google及OpenAI等，但蘋果、Meta都並未簽屬，據了解，未簽屬的公司都在等待詳細的辦法出來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S流感猝逝！海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠
具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」　他痛心：是最純粹的愛情
具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒
大S猝逝「汪小菲抵台哭紅眼」！　信義區淋雨神情憔悴全被拍
汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐盟人工智慧法案首批規定出爐　「禁不可控AI」違者開罰11.8億

川普同意「延緩關稅1個月」　墨西哥答應派1萬士兵到邊境

台通緝犯在泰落網！當「詐騙主管」月入20萬　警突襲高級公寓逮人

莫斯科豪華公寓離奇爆炸　親俄準軍事領袖遭暗殺喪生

醫學首例！男和妻子愛愛竟「陰莖食物中毒」　醫看症狀：超罕見

墨西哥27歲網紅抽脂心臟驟停　苦撐3天過世

日本一動物園「禁男生獨自入園」　女園長：太多人搭訕

日前眾議員是色大叔　看到12歲少女凍未條性侵！僅判3年網怒了

流感病毒恐危及生命　醫生：接種疫苗有保護作用

大S赴日染流感驟逝！遊客曝「抵達4天就發燒」　路上全是咳嗽聲

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

再見了杉菜...　大S作品每部都好美

歐盟人工智慧法案首批規定出爐　「禁不可控AI」違者開罰11.8億

川普同意「延緩關稅1個月」　墨西哥答應派1萬士兵到邊境

台通緝犯在泰落網！當「詐騙主管」月入20萬　警突襲高級公寓逮人

莫斯科豪華公寓離奇爆炸　親俄準軍事領袖遭暗殺喪生

醫學首例！男和妻子愛愛竟「陰莖食物中毒」　醫看症狀：超罕見

墨西哥27歲網紅抽脂心臟驟停　苦撐3天過世

日本一動物園「禁男生獨自入園」　女園長：太多人搭訕

日前眾議員是色大叔　看到12歲少女凍未條性侵！僅判3年網怒了

流感病毒恐危及生命　醫生：接種疫苗有保護作用

大S赴日染流感驟逝！遊客曝「抵達4天就發燒」　路上全是咳嗽聲

歐盟人工智慧法案首批規定出爐　「禁不可控AI」違者開罰11.8億

大宇再擴手遊市場！宣布取得《無盡夢迴》代理權　新計畫曝光

川普同意「延緩關稅1個月」　墨西哥答應派1萬士兵到邊境

台通緝犯在泰落網！當「詐騙主管」月入20萬　警突襲高級公寓逮人

情緒起伏大恐因「甜點」惹禍　過量甜食帶給身體的6個壞處一次看

Volvo「全新跨界電動休旅」預告2／10發表！EX30 Cross Country來襲

OpenAI執行長：「沒計畫」控告DeepSeek

網紅赴北海道自駕「沒油拋錨」！PO片討拍被嗆：台灣再度揚名日本

大S猝逝　天王劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

《鬼滅 刀匠村篇》舞台劇4月演出　上弦照公開100%還原網讚爆

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

國際熱門新聞

她示警今年7月將有毀滅性強震...台灣遭波及

能別來日本就別來！她曝染流感經歷：很嚴重

大S赴日染流感驟逝！遊客曝：路人全在咳嗽

男和妻子愛愛　完事竟「陰莖食物中毒」

台通緝犯當詐騙主管月入20萬！泰警突襲逮人

莫斯科豪華公寓離奇爆炸　親俄準軍事領袖遭暗殺喪生

川普延緩關稅1個月　墨西哥答應派1萬士兵到邊境

「大S猝逝」韓媒高度關注　曝具俊曄拒絕聯繫

感冒不建議搭機　飛行員爆恐怖後果

日本動物園禁男獨自入園理由曝光

希臘狂震！學校宣布停課　救援隊出動

日本流感「重症患者」激增　醫師驚嘆沒遇過

南極衛星照驚見外星人臉！地質學家給答案

全日空客機降落福島　「機翼撞空橋」畫面曝

更多熱門

相關新聞

OpenAI執行長：「沒計畫」控告DeepSeek

OpenAI執行長：「沒計畫」控告DeepSeek

OpenAI執行長阿特曼今天在東京告訴媒體，OpenAI「沒計畫」控告中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）。DeepSeek強大且開發成本似低的AI聊天機器人，引發矽谷的關注。

中國發展廉價AI模型　深化美國的危機感！

中國發展廉價AI模型　深化美國的危機感！

DeepSeek將跳出輝達限制

DeepSeek將跳出輝達限制

DeepSeek＋川普關稅使台股新春重挫　吳東亮：AI供應鏈台灣仍具優勢

DeepSeek＋川普關稅使台股新春重挫　吳東亮：AI供應鏈台灣仍具優勢

公私協力助AI產業　搶進外國姐妹市

公私協力助AI產業　搶進外國姐妹市

關鍵字：

歐盟AI

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

汪小菲疑早知大S病危　直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」他：最純粹的愛情

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

她示警今年7月將有毀滅性強震...台灣遭波及

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

大S發病→猝逝僅5天！完整時間軸曝光

大S家族旅遊途中離世　小S 2女兒相伴回台

大S昔搶買新鞋被劉真嗆「惡魔」　網：到天堂繼續PK

汪小菲抵台了！被問大S90度鞠躬懇求：多說她些好話

粉專爆料大S死訊「要台人道歉」　炎亞綸、劉涵竹開轟

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面