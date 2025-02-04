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大陸 大陸焦點 特派現場

繼騰訊華為　DeepSeek大模型登陸阿里百度雲端平台

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸人工智慧（AI）新創DeepSeek爆紅，繼騰訊旗下騰訊雲及華為雲後，阿里巴巴旗下阿里雲及百度的百度智能雲，也宣布上線DeepSeek大模型。

香港《信報》報導，百度智能雲宣布，百度智能雲千帆平台已正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型，推出超低價格方案，以及限時免費服務。

百度本次接入的模型已全面融合千帆推理鏈路，集成百度獨家內容安全算子，實現模型安全增強與企業級高可用保障，同時支持完善的BLS日誌分析和BCM告警，協力用戶安全、穩定地構建智慧應用。

阿里雲也宣布，阿里雲PAI Model Gallery支持雲上一鍵部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1，用戶可以零代碼實現從訓練到部署再到推理的全過程，簡化模型開發流程。

隨著DeepSeek於去年12月上線並開源DeepSeek V3/ R1/Janus Pro，近期已有華為雲、騰訊雲、360數字安全、雲軸科技ZStack等多個平台宣布上線DeepSeek大模型。

海外方面，亞馬遜AWS、微軟Azure、輝達（Nvidia）等全球多間科技企業陸續宣布接入DeepSeek模型。
 

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