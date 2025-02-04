藍青年發動罷免王世堅　國民黨主委急喊卡：藍軍千萬別「動」他

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免藍營立委團體昨赴中選會遞交第一階段提議書。藍營也發動反制，北市除了鎖定民進黨團幹事長吳思瑤外，基層實力雄厚的民進黨立委王世堅，也有藍青年軍、自稱「王牌殲滅者」的丁瑀發動罷免。但國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今（4日）受訪時卻喊卡，呼籲藍營支持者不要「動」王世堅。

黃呂錦茹表示，一定要去罷掉吳思瑤、吳沛憶，但最近黨內有人提議罷免王世堅，她規勸千萬不要去「動」王世堅，因為民進黨全黨都沒有良心，只有王世堅一人反對全面罷免所有國民黨立委，自己希望民進黨要有所反省，因為大罷免是不對的。

黃呂錦茹指出，國民黨是以和為貴的政黨，國民黨總理孫中山的思想是天下為公、世界大同，但今年過年的國運籤都是下下籤，如果國人再不團結，國民黨不再奮鬥，這個國家就要完蛋了。

黃呂錦茹也說，國民黨籍的台北市長蔣萬安支持度高達8成，創下過去台北市長從來沒有的記錄，而且國民黨有很好的立委、市議員，今年全黨一定要團結，一些該被罷免的綠委，就應該被罷，國民黨搞罷免是被逼的，希望所有藍營選民去支持在各地推動罷免綠委的行動，同時也要捍衛目前國民黨在立法院的席次。