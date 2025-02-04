486酸大S「願投胎中國」炸鍋　王鴻薇怒：拿人命政治操作很反感

▲王鴻薇痛批486讓人反感。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大S徐熙媛罹患流感併發肺炎過世、享年48歲，消息曝光震驚各界，令粉絲心疼不捨；不料，電商網紅486先生（陳延昶）竟第一時間發文譏諷大S，「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。」國民黨立委王鴻薇今（4日）受訪痛批，不要打著高度意識形態，隨意做這種政治性操作，政治性發言，這種作為讓人反感。

486先生發文提到，「大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是！」一席話激怒網友，486又反問「她本來不就是希望當中國人？難道要我祝福他投胎當美國人」。隨著事情越演越烈，486才刪除貼文口改直呼，「我道歉！我更正可以嗎？希望她投胎到美國當美國人，不要投胎當中國人。」但仍無法平息眾怒。

王鴻薇今日受訪對此說，大S過世消息大家很震驚，感到非常悲痛，但綠營卻做政治操作，還有網友說，怎麼會在聯電創辦人曹興誠在送交罷免連署書上台的時候發布消息，這種說法沒有人性，任何政治操作在此時都不應該，更證明罷免行動就是不折不扣惡罷，還拿藝人病逝拿來政治操弄。

王鴻薇強調，不要說打著自己高度意識形態，就隨意連人命的逝去，都可以政治性操作、發言，這種作為很讓人反感。