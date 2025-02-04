陸委會盼以「小兩會」處理踩線團　朱立倫批：別太多政治考量

▲國民黨主席朱立倫出席台北市黨部新春團拜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近日中國大陸宣布將恢復上海和福建團客赴台踩線團，陸委會主委邱垂正表示，兩岸觀光的相關事宜應儘速透過兩岸的「小兩會」進行溝通，由台旅會和海旅會協商，讓兩岸觀光能順利進行。國民黨主席朱立倫今（4日）受訪時表示，要再一次請民進黨考量台灣所有觀光業者的需求以及民生需求，不要做太多的政治考量。

朱立倫參加台北市黨部新春團拜活動時表示，兩岸觀光是一個民生議題，他希望民進黨不要再造成兩岸對立，但賴清德總統就任後一直在鬥、一直在對立，希望能夠透過兩岸一定要對話交流，不要說一套做一套。

另，對於媒體提及網路上有很多綠營側翼在消費藝人大S的死訊，還說是因為藍、白兩黨聯手刪除疫苗預算，才會導致流感越來越嚴重，朱立倫表示，他要再一次的請這些朋友們多一點人性，少一點政治，如果只為了政治，這樣不斷的說謊，不斷的惡意攻擊，對於往生者是非常不敬，非常沒有人性。

有關藍委們遭民團鎖定罷免，國民黨中央會提供立委什麼協助？朱立倫回應，自己一再要求社會，一定要尊重民主政治，不要用所謂惡罷的方式，民進黨不斷的用這樣的方式希望翻轉，這是非常惡質傷害民主的，呼籲所有選民站出來，捍衛民主，也相信國民黨一定會團結一致，從中央到地方，全體一起努力來支持國民黨立委。